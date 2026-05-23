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FBL-EUR-C1-BARCELONA-LYONAFP
Ameé Ruszkai

Traducido por

¡Ewa Pajor por fin tiene su medalla! Barcelona venció a Lyon y conquistó su cuarto título de la Liga de Campeones, en una final desgarradora para la estrella de la selección femenina de Estados Unidos, Lindsey Heaps

Winners & losers
Barcelona
OL Lyonnes
Liga de Campeones
E. Pajor
L. Heaps
S. Paralluelo
M. Dumornay
C. Coll
C. Serrajordi
Women's football
FEATURES
Barcelona vs OL Lyonnes

Redención. Eso buscaba el Barcelona el sábado en Oslo. Tras perder la final de la Liga de Campeones el año pasado, los catalanes volvieron a la gran final doce meses después y lograron su objetivo: vencieron 4-0 al Lyon, ocho veces campeón, y recuperaron con rotundidad el título de campeones de Europa.

La final estuvo llena de historias. Jonatan Giraldez, técnico del Barça en dos de sus tres títulos europeos, esta vez dirigió al Lyon desde el banquillo contrario. Además, desde hace meses se especula sobre el futuro de Alexia Putellas, cuya vinculación con el club catalán expira pronto. ¿Podría ser esta su última Champions con el equipo de su infancia? También estaba en juego el Balón de Oro: Putellas y Melchie Dumornay, las dos mejores jugadoras europeas del momento, se medían en bandas opuestas. Todo resultaba muy tentador.

Durante el encuentro surgieron más historias. Ewa Pajor jugaba su sexta final, tras perder las cinco anteriores —tres contra el Lyon—, y su ansiada victoria emocionó a los neutrales. Rompió el empate justo después del descanso y sentenció poco después; sus celebraciones lo dijeron todo. La espera había terminado.

Antes, Lindsey Horan había creído adelantar al Lyon en lo que quizá fuera su último partido europeo. La estadounidense volverá este verano al Denver Summit de la NWSL, y ver cómo le anulaban el gol que había celebrado con tanto entusiasmo añadió más desilusión al pitido final.

Luego llegó Salma Paralluelo y puso la guinda. Entre los rumores sobre el futuro de Putellas y el fichaje casi cerrado de Mapi León con el London City Lionesses, pocos hablaron de Paralluelo, pese a que su contrato también vence. El sábado lo recordó: marcó dos goles en tres minutos de añadido para sentenciar. Si queda libre este verano, será muy codiciada.

Mientras el Barça celebra su cuarto título europeo y el Lyon lamenta lo que podría haber sido en su búsqueda del noveno, GOAL repasa a los ganadores y perdedores del Ullevaal Stadion...

  • Ewa Pajor Barcelona Women 2025-26Getty Images

    GANADORA: Ewa Pajor

    Pajor fichó por el Wolfsburgo a los 18 años, sin experiencia pero con gran talento. En una década se convirtió en una de las mejores delanteras del fútbol femenino, anotó 135 goles en 196 partidos y en 2024 pasó al Barcelona.

    Conquistó múltiples títulos en Alemania y ya suma seis desde su llegada a Barcelona hace dos años. Sin embargo, la Liga de Campeones se le había resistido.

    Esta era su sexta final, tras perder las cinco anteriores. En 2016 vio desde el banquillo del Wolfsburgo cómo el Lyon ganaba en los penaltis; en 2018 jugó todos los minutos de la final contra el mismo rival, que acabó perdiendo 4-1 tras prórroga. Dos años después, el OL le rompió el corazón con un 3-1.

    En 2023, pareció que la espera terminaba. En Eindhoven marcó a los tres minutos ante el Barça y el Wolfsburgo ganaba 2-0 al descanso, pero las catalanas remontaron y vencieron 3-2. Tras fichar por el Barça, perdió la final de 2023 contra el Arsenal por 1-0. ¿Llegaría su momento?

    El sábado, por fin llegó. Diez años después de su primera final, Pajor marcó dos goles que dieron al Barça una ventaja de 2-0 sobre el Lyon en Oslo. Esta vez su equipo no la dejó escapar. Ewa Pajor es campeona de la Liga de Campeones, y vaya si se lo merece.

    • Anuncios
  • Salma Paralluelo Barcelona Women 2025-26Getty Images

    GANADORA: Salma Paralluelo

    Pere Romeu, técnico del Barça, debía decidir quién ocupaba la banda izquierda. Caroline Graham Hansen actuaría por la derecha y Pajor por el centro, así que la duda estaba entre Claudia Pina y Paralluelo.

    Paralluelo, con menos minutos que Pina —candidata a la Bota de Oro de Liga F—, marcó un gol y asistió en la semifinal ante el Bayern.

    Gracias a ese rendimiento, Paralluelo conservó su lugar en el once el sábado y sentenció el partido con dos tantos en los minutos finales: un disparo al ángulo y un remate cruzado ante Endler.

    En medio del debate sobre el futuro de Putellas y León, Paralluelo también acaba contrato este verano. A veces le ha faltado regularidad desde su llegada con 18 años, pero sus momentos de brillantez son extraordinarios. ¿Quiere y puede el Barça conservarla? De momento, su valor ha subido y atrae a otros grandes clubes.

  • Lindsey Heaps Lyon Women 2025-26Getty Images

    PERDEDORA: Lindsey Heaps

    Las lágrimas de Lindsey Horan al final del partido del sábado lo decían todo. La jugadora de 31 años dejará el Lyon este verano y regresará a Estados Unidos para incorporarse al Denver Summit, el nuevo equipo de la NWSL, tras cuatro años en el OL y ocho en Europa. Ha sido una pionera para las estadounidenses al otro lado del Atlántico y tuvo la oportunidad de cerrar este capítulo de su carrera de manera digna. La victoria la habría convertido en la primera estrella de la selección femenina de Estados Unidos en ganar dos veces la Liga de Campeones.

    Parecía encaminar el título al marcar a los 14 minutos, pero el VAR anuló el gol y el Lyon ya no celebró más.

    La derrota significó un final amargo para su etapa en el Lyon, aunque aún puede despedirse con el título liguero la próxima semana. Así, entre lágrimas, quizá terminó su aventura en la Liga de Campeones.

  • Cata Coll Barcelona Women 2025-26Getty Images

    GANADORA: Cata Coll

    Rara vez hay porteras entre las nominadas al Balón de Oro, pero Cata Coll podría entrar en la lista preliminar a finales de este año. La internacional española fue candidata al Trofeo Yashin en 2025 y, aunque aún no ha sido nominada al Balón de Oro, su gran actuación en la final del sábado podría cambiarlo.

    A sus 25 años, Coll aún comete errores y a veces duda al atrapar centros, pero en Oslo mostró por qué es la número uno en el Barcelona y en la selección española.

    Realizó cuatro paradas y mantuvo su portería a cero en un partido más igualado de lo que indica el marcador. Destacó una gran mano ante Wendie Renard en los primeros minutos y una parada a Selma Bacha justo antes del descanso. En la segunda parte, frustró a Vicki Becho y mostró gran serenidad en los uno contra uno.

    Pajor y Paralluelo acapararán los titulares, pero Coll fue clave en el triunfo del Barça.

  • Clara Serrajordi Barcelona Women 2025-26Getty Images

    GANADORA: Clara Serrajordi

    La decisión más difícil de Romeu fue el centro del campo. ¿Aitana Bonmati, con solo una titularidad tras cinco meses de baja? ¿Vicky López, habitual esta temporada? ¿O la joven Clara Serrajordi?

    La joven ya había sido la elegida en la vuelta de semifinales contra el Bayern, cuando el trío Guijarro-Putellas-López no encontró el equilibrio. Aquella apuesta funcionó y el Barça ganó 4-2. Por eso Romeu volvió a confiar en ella el sábado.

    El Lyon presionó en la primera parte e impidió que el Barça encontrase su ritmo, pero la joven completó todos sus pases antes del descanso y gestionó bien la presión. En la segunda parte mantuvo su toma de decisiones rápida y clara, y con su movilidad y capacidad para asumir distintas responsabilidades ayudó al Barça a imponer su juego.

    Quedó claro que Romeu dudó poco —si es que dudó— de la capacidad de la joven para manejar la final. Su actuación confirmó el motivo y augura un futuro prometedor.

  • Melchie Dumornay Lyon Women 2025-26Getty Images

    PERDEDORA: Melchie Dumornay

    Melchie Dumornay ha sido, en muchas ocasiones esta temporada, la mejor jugadora sobre el campo. Llegó a la final del sábado como aspirante al Balón de Oro. Sin embargo, en Oslo las cosas no salieron como esperaba la futbolista de 22 años, así que su espera por una medalla de campeona de la Liga de Campeones continúa, al menos por ahora.

    Tocó mucho el balón, generó ocasiones y, a menudo, pareció la más peligrosa del Lyon, aunque no encontró su oportunidad clara y el Barça logró neutralizarla.

    Ganará la Liga de Campeones y, quizá, el Balón de Oro, pues es una de las mejores y aún es joven. De momento, la espera continúa.