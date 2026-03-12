Europa League, resultados y cuadro de octavos de final: Aston Villa y Oporto se confirman como favoritos. Nottingham Forest eliminado

El Porto de Farioli se impone por 2-1 en el campo del Stuttgart con goles de Moffi y Mora, que superan al de Undav. También va bien el otro favorito número uno para el éxito final, el Aston Villa, que, gracias a Watkins, gana en casa del Lille (de este enfrentamiento saldrá el rival del italiano que pasará la ronda). Sorprendentemente, el Panathinaikos y el Real Betis empatan a 1-0, con los griegos, a pesar de quedarse con diez, venciendo a los españoles, también en inferioridad numérica, con un gol de Taborda.

El Lyon de Fonseca y Endrick empata en el último minuto en casa del Celta de Vigo (1-1), mientras que el Nottingham Forest sufre una dura derrota en casa ante el Midtjylland. Buen resultado del Ferencvaros (2-0 al Braga) y del Genk (1-0 al Friburgo). Dentro de una semana se disputarán los partidos de vuelta en los campos contrarios.