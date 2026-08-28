Europa League, los rivales de la Juventus: todos los partidos en casa y fuera de casa

Real Sociedad — 10.ª en LaLiga en 2025-26. Ha conquistado la Copa del Rey, al vencer al Atlético de Madrid en la final en los penaltis: cuarto triunfo en la competición. La estrella del equipo es Mikel Oyarzabal: capitán, delantero y símbolo del equipo, además de pieza fija de la selección española campeona del mundo.





AZ Alkmaar — 7.º en la Eredivisie. Ha ganado la KNVB Beker, al superar al NEC Nijmegen por 5-1 en la final y conquistar el quinto título de su historia. En el AZ juega Peer Koopmeiners: hermano de Teun, centrocampista de la Juventus, es uno de los pilares insustituibles en el centro del campo.





Rennes — 6.º en la Ligue 1. Eliminado en octavos de final de la Coupe de France, donde fue derrotado por el Marsella. El jugador más importante es Estéban Lepaul, que fue el máximo goleador de la Ligue 1 2025-26.





Ferencváros — 2.º en la liga húngara (NB I). Ha ganado la Magyar Kupa, conquistando el 25.º trofeo nacional en la competición. En el equipo húngaro figura Naby Keïta, centrocampista guineano ex del Liverpool.





Omonia Nicosia — campeón de Chipre, con su 22.º título nacional. En la Copa de Chipre fue eliminado en cuartos de final; el trofeo fue para el Pafos.





Celta de Vigo — 6.º en LaLiga, clasificándose para la Europa League. En la Copa del Rey cayó en dieciseisavos de final, eliminado por el Albacete. La estrella es Iago Aspas, delantero y líder indiscutible, el hombre de los récords y el referente técnico y emocional del equipo. También está Marcos Alonso, experimentado defensa con pasado en la Premier League y la Serie A (Fiorentina).





NEC Nijmegen — 3.º en la Eredivisie, la mejor clasificación de su historia en la máxima categoría. Finalista de la KNVB Beker, perdió 5-1 contra el AZ Alkmaar. En ataque está Koki Ogawa, japonés, referencia ofensiva del equipo. En defensa, el experimentado Bram Nuytinck, excentral del Udinese y la Sampdoria y líder de la zaga.





Hapoel Be'er Sheva — campeón de Israel, conquistando su quinto título nacional. También alcanzó la final de la State Cup, perdida por 2-1 contra el Maccabi Tel Aviv.



