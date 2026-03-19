Europa League: el Lyon de Fonseca queda eliminado; el Aston Villa y el Oporto pasan a cuartos

Con los partidos de vuelta concluyen los octavos de final de la Europa League.





A las 18:45, el Lyon del exentrenador del Milan, Paulo Fonseca, cae en casa ante el Celta de Vigo y dice adiós a la competición. Por su parte, el Nottingham Forest pasa de ronda tras imponerse en los penaltis al Midtjylland danés. También gana el Friburgo, que remonta y elimina al Genk.





A las 21:00, por su parte, el Betis da la vuelta al marcador ante el Panathinaikos y pasa de ronda. Sin problemas para el Oporto ante el Stuttgart. También pasa el Aston Villa, que elimina al Lille.