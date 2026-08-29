Ya es oficial el calendario de partidos de la Juventus en la Fase Liga de la Europa League 2026/27. La Juventus debutará en casa contra el NEC el jueves 17 de septiembre a las 21:00. El último compromiso también será en casa, en el Allianz Stadium, contra la Real Sociedad el 28 de enero.
AFP
Traducido por
Europa League, el calendario de la Juventus: debut contra el NEC, último partido en casa frente a la Real Sociedad
EL CALENDARIO DE LA JUVENTUS
JORNADA 1
Juventus-NEC, jueves 17 de septiembre a las 21:00
JORNADA 2
Celta de Vigo-Juventus, jueves 15 de octubre, a las 21:00
JORNADA 3
Juventus-Rennes, jueves 22 de octubre a las 18:45
JORNADA 4
AZ Alkmaar-Juventus, jueves 5 de noviembre a las 21:00
JORNADA 5
Juventus-Omonia Nicosia, jueves 26 de noviembre a las 21:00
JORNADA 6
Hapoel Beer-Sheva-Juventus, jueves 10 de diciembre a las 18:45
JORNADA 7
Ferencvaros-Juventus, jueves 21 de enero de 2027 a las 18:45
JORNADA 8
Juventus-Real Sociedad, jueves 28 de enero de 2027 a las 21:00
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