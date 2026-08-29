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Europa League, el calendario de la Juventus: debut contra el NEC, último partido en casa frente a la Real Sociedad

Juventus
Europa League

Los partidos de la Juventus en la fase de liga de la Europa League 2026/27.

Ya es oficial el calendario de partidos de la Juventus en la Fase Liga de la Europa League 2026/27. La Juventus debutará en casa contra el NEC el jueves 17 de septiembre a las 21:00. El último compromiso también será en casa, en el Allianz Stadium, contra la Real Sociedad el 28 de enero.

  • EL CALENDARIO DE LA JUVENTUS

    JORNADA 1

    Juventus-NEC, jueves 17 de septiembre a las 21:00


    JORNADA 2

    Celta de Vigo-Juventus, jueves 15 de octubre, a las 21:00


    JORNADA 3

    Juventus-Rennes, jueves 22 de octubre a las 18:45


    JORNADA 4

    AZ Alkmaar-Juventus, jueves 5 de noviembre a las 21:00


    JORNADA 5

    Juventus-Omonia Nicosia, jueves 26 de noviembre a las 21:00


    JORNADA 6

    Hapoel Beer-Sheva-Juventus, jueves 10 de diciembre a las 18:45


    JORNADA 7

    Ferencvaros-Juventus, jueves 21 de enero de 2027 a las 18:45


    JORNADA 8

    Juventus-Real Sociedad, jueves 28 de enero de 2027 a las 21:00

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