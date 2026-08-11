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San SiroGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Eurocopa 2032: Milán corre el riesgo de quedarse fuera; el nuevo San Siro preocupa a la FIGC

Italia
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Campeonato de Europa

El 1 de octubre, la FIGC deberá indicar a la UEFA las cinco ciudades candidatas, y el proyecto del nuevo estadio de Milán va con retraso

Milán corre el riesgo de no figurar entre las sedes de la Eurocopa 2032, el torneo organizado conjuntamente por Italia y Turquía. Un escenario que hoy parece casi utópico y que ningún aficionado querría tomar en consideración, pero que no puede ignorarse.


Como informa La Gazzetta dello Sport, el dossier relacionado con Milán, de hecho, despierta más de una preocupación en el entorno de la FIGC y, al menos por el momento, no garantiza a la capital lombarda uno de los cinco puestos reservados a las ciudades italianas que albergarán el torneo.


  • Carrera contra el tiempo

    El viejo San Siro ya ha quedado fuera de la carrera. Para Milán, por tanto, todo gira en torno al nuevo San Siro. El proyecto no está en discusión, pero son los plazos los que representan el verdadero nudo de la cuestión. La conclusión de las obras está prevista para junio de 2031, fecha límite indicada por la UEFA. Un plazo que deberá respetarse sin margen de error: incluso el más mínimo retraso o cambio de programa podría resultar decisivo, en positivo o en negativo, para la candidatura milanesa. El camino, por lo demás, sigue siendo largo y está lejos de estar exento de obstáculos. Antes de la apertura de las obras, prevista para 2028, habrá que afrontar la presentación del proyecto, el Plan de Desarrollo, la fase de alegaciones y el estudio de impacto ambiental, hasta llegar a la aprobación definitiva del Plan de Desarrollo. Milán y el nuevo San Siro tendrán, por tanto, que acelerar. El calendario no concede mucho tiempo: el próximo 1 de octubre la FIGC deberá comunicar a la UEFA las cinco ciudades italianas candidatas, con la posibilidad de indicar también algunas sedes de reserva.


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  • Competencia feroz

    Y el problema, para Milán, es que la competencia no falta. Roma llegará a la cita de octubre incluso con dos candidaturas de peso: el Estadio Olímpico, que necesita obras de remodelación, y el nuevo estadio de Pietralata, cuyo procedimiento ya lleva alrededor de un año de ventaja respecto al del nuevo San Siro. Por detrás de la capital, la lista de candidatas sigue siendo larga y cualificada. El Juventus Stadium tiene asegurada su inclusión en el dossier, mientras que Nápoles y Florencia están listas para llevar adelante importantes obras de remodelación de sus respectivos estadios. Y no acaba aquí. Palermo, Bolonia, Bari, Génova, Lecce, Salerno, Turín y Verona también tienen proyectos y ambiciones concretas, con dossiers que no pueden subestimarse. La carrera hacia la Eurocopa 2032, por tanto, ya ha comenzado. Y Milán, paradójicamente, corre el riesgo de tener que jugar su partido más importante lejos del campo: el nuevo San Siro deberá respetar los plazos y los trámites burocráticos, porque el prestigio futbolístico de la ciudad, por sí solo, no bastará para garantizarle un lugar entre las cinco sedes italianas de la Eurocopa.


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