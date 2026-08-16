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Ethan Nwaneri recibe luz verde para salir del Arsenal, con el AC Milan valorando un movimiento por el joven jugador
La joven promesa del Arsenal se dirige a la puerta de salida del Emirates
Todo apunta a que el Arsenal se separará de uno de los productos más prometedores de su cantera a medida que el mercado de fichajes de verano entra en su fase final. Nwaneri, que acaparó titulares como un debutante de récord, parece no entrar en los planes inmediatos de Mikel Arteta.
El experto en fichajes Fabrizio Romano ha confirmado que la etapa del jugador de 19 años en el norte de Londres está llegando a su fin. A través de las redes sociales, el periodista italiano ofreció una actualización definitiva sobre la situación al afirmar: "Ethan Nwaneri dejará el Arsenal antes de que termine el mercado de fichajes de verano, tal y como estaba previsto hace semanas. Hoy ni siquiera está en el banquillo contra el Man City pese a haber participado en la pretemporada".
- AFP
El Milan identifica a Nwaneri como una solución creativa
La noticia de la disponibilidad de Nwaneri ha puesto inmediatamente en alerta al AC Milan, que está activo en el mercado en busca de refuerzos ofensivos. La dirección rossonera busca específicamente un mediapunta versátil que pueda moverse entre líneas por detrás del delantero, ocupando idealmente el carril derecho.
Tras seguir a varios objetivos durante todo el verano sin cerrar ninguna operación, el gigante italiano está valorando ahora seriamente la posibilidad de llevar al talento inglés a San Siro. Informes a finales de julio apuntaban a que Nwaneri ya figuraba en una lista de jugadores a los que seguía el departamento de scouting del Milan.
Problemas de consistencia y cesiones
A pesar de la enorme expectación que rodeó sus primeros pasos, a Nwaneri le ha resultado difícil asegurarse un puesto fijo en el once inicial de un Arsenal plagado de estrellas. Su desarrollo sufrió un frenazo temporal la pasada temporada, cuando le costó tener minutos con regularidad en la Premier League.
Esta falta de tiempo de juego le llevó a un cambio temporal a la Ligue 1, donde pasó la segunda mitad de la campaña cedido en el Marsella. Aunque la experiencia en el extranjero fue beneficiosa, no se tradujo en una reintegración permanente en el núcleo del equipo de Arteta.
- Getty
Italia podría desbloquear el potencial de Nwaneri
El extremo de 19 años ha logrado firmar cuatro goles en 24 apariciones en la Premier League durante sus limitadas oportunidades, mostrando destellos de la calidad que le convirtió en una promesa tan bien valorada.
Sin embargo, con el Arsenal peleando actualmente por los máximos honores, la presión por obtener resultados inmediatos ha dificultado que Nwaneri tenga la continuidad que necesita. Un movimiento a Italia podría ofrecer el nuevo comienzo necesario para transformar su evidente potencial en actuaciones consistentes al más alto nivel.
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