El PSG conquistó con éxito la Supercopa de la UEFA el miércoles por la noche con una trabajada victoria por 2-1 sobre el Aston Villa, equipo de la Premier League. El partido estrella brindó la plataforma perfecta para que el fichaje veraniego Akliouche debutara con gran expectación con los parisinos.

El internacional francés de 24 años fue incluido en el once inicial por el entrenador Enrique, convenciendo de inmediato al técnico español de su enorme valía. Ubicado en una exigente función de falso nueve, el exatacante del Mónaco jugó 45 minutos antes de ser sustituido. A pesar de actuar en una posición centrada de ataque que no le era familiar, Akliouche recibió grandes elogios de su nuevo entrenador tras el triunfo europeo.