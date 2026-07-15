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¿Estuvo el árbitro a la altura? El responsable de arbitraje de la FIFA responde a los comentarios de Didier Deschamps tras la derrota de Francia en semifinales
Deschamps duda del rendimiento de Barton.
Tras la eliminación de Francia en semifinales en Texas, Deschamps criticó sin rodeos el arbitraje. El seleccionador francés apuntó al árbitro salvadoreño Iván Barton, especialmente por un penalti pitado en la primera parte que Mikel Oyarzabal convirtió tras una falta de Lucas Digne sobre Lamine Yamal.
En rueda de prensa, el seleccionador de 57 años admitió: «Si hablo, pareceré un mal perdedor, pero ¿está el árbitro a la altura de una semifinal? El penalti se suma a todo lo demás. No tengo nada en contra del árbitro esta noche, pero pregúntense ustedes mismos».
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El presidente de la FIFA responde a Deschamps
La FIFA respondió rápido a las críticas contra su árbitro. Collina, exárbitro legendario y jefe del departamento de arbitraje de la FIFA, respaldó a Barton y su equipo. Rechazó la idea de que el grupo no estuviera a la altura en uno de los partidos más importantes del torneo.
«En respuesta a los comentarios de Didier Deschamps, que cuestionaba si el árbitro tenía el nivel necesario para dirigir una semifinal, la FIFA lo tiene claro: “Sí, sin duda alguna”», afirmó Collina. El italiano subrayó que el proceso de selección es riguroso y añadió: «Nuestros árbitros son de talla mundial».
Deschamps cuestiona la calidad arbitral tras unas decisiones polémicas
Las dudas de Deschamps sobre la calidad del árbitro surgieron tras varias decisiones polémicas en la primera parte. En el minuto 22, Barton pitó un penalti a favor de España por una entrada de Digne sobre Yamal en el área. Deschamps se mostró indignado, alegando que Yamal había tocado el balón con la mano momentos antes, pero la decisión se mantuvo tras la revisión del VAR.
En el 43’, Barton anuló un tiro libre peligroso para Francia tras una falta de Fabián sobre Dembélé, y aunque inicialmente lo había señalado, cambió de opinión tras consultar con su asistente, lo que Deschamps consideró inusual, pues el cuarto y el quinto árbitro respaldaban la decisión inicial. Además, el técnico francés denunció una «acumulación» de decisiones en contra y criticó la indulgencia del árbitro, pues España evitó varias tarjetas amarillas por faltas graves, entre ellas una entrada peligrosa de Yamal.
- Getty Images Sport
Fallos tácticos y errores técnicos
Aunque el arbitraje generó debate en el cuerpo técnico, las jugadoras francesas también analizaron su rendimiento. Francia no encontró su ritmo ante una España eficaz y apenas creó peligro en los últimos minutos. Deschamps admitió que su equipo no alcanzó el nivel para llegar a una tercera final consecutiva.
«Para tener alguna esperanza, debíamos estar en nuestro mejor nivel», admitió el seleccionador. «Por desgracia, no lo estuvimos. [España] defendió muy bien, nos dejó poco espacio y, al cometer errores técnicos, nos costó crearles problemas. Nuestro nivel técnico fue inferior al de partidos anteriores».
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