¿Estuvo el árbitro a la altura? El responsable de arbitraje de la FIFA responde a los comentarios de Didier Deschamps tras la derrota de Francia en semifinales

Tras la eliminación de Francia en semifinales en Texas, Deschamps criticó sin rodeos el arbitraje. El seleccionador francés apuntó al árbitro salvadoreño Iván Barton, especialmente por un penalti pitado en la primera parte que Mikel Oyarzabal convirtió tras una falta de Lucas Digne sobre Lamine Yamal.

En rueda de prensa, el seleccionador de 57 años admitió: «Si hablo, pareceré un mal perdedor, pero ¿está el árbitro a la altura de una semifinal? El penalti se suma a todo lo demás. No tengo nada en contra del árbitro esta noche, pero pregúntense ustedes mismos».