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Kambwala Manchester UnitedGetty Images

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«Estuvo cerca de fichar por Osasuna»: el exwonderkid del Manchester United Willy Kambwala protagoniza un sorprendente movimiento a la Serie A

Fichajes
W. Kambwala
Como
Villarreal
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Serie A

El defensa del Villarreal Willy Kambwala está a punto de completar su cesión por una temporada al Como, equipo de la Serie A. El central franco-congoleño eligió su marcha a Italia por delante de un propuesto traspaso a Osasuna, en busca de minutos con regularidad en el primer equipo.

  • Asegurándose un nuevo comienzo en Italia

    Según Diario AS, el central del Villarreal Willy Kambwala está a punto de completar una cesión por una temporada al Como, de la Serie A. El defensa franco-congoleño deja el club español en busca de minutos con regularidad después de perder peso en la jerarquía bajo las órdenes de Iñigo Pérez, que lo consideraba su quinto central. Kambwala estuvo inicialmente cerca de cerrar un traspaso al Osasuna, en Pamplona, pero una intervención de última hora del conjunto italiano convenció al joven de cambiar de idea y dar el salto a la Serie A.

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    Los términos del acuerdo con Como

    La estructura financiera del acuerdo contempla que el Como asuma el salario íntegro del defensa, además de cubrir la amortización de su traspaso, estimada en torno a un millón de euros. Además, el club italiano conserva una opción de compra no obligatoria fijada en 10 millones de euros si desea hacerse con sus servicios de forma permanente en el futuro. Kambwala llegó originalmente al Villarreal procedente del Manchester United por una cantidad fija de 5 millones de euros, más variables, como una apuesta de futuro a largo plazo, aunque su progresión se vio seriamente frenada la pasada temporada.

  • Superar los contratiempos por lesión en España

    La progresión de Kambwala en Castellón se vio alterada después de que se perdiera la mayor parte de la campaña 2025-26 por una grave rotura en el isquiotibial izquierdo, que le limitó a solo dos apariciones en toda la temporada. Antes de su marcha a España, el ex canterano del Manchester United ya había sufrido importantes contratiempos físicos, incluido un parón de once meses por lesión poco después de unirse al Manchester United procedente del Sochaux en octubre de 2020. A pesar de esos contratiempos, el ex internacional juvenil, que hizo de forma memorable su debut en la Premier League con el primer equipo bajo las órdenes de Erik ten Hag contra el West Ham United, sigue siendo un proyecto muy bien valorado.

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    De cara a la acción de la Serie A

    Con el reconocimiento médico y los trámites contractuales ya en marcha, Kambwala centra ahora su atención en relanzar su prometedora carrera en el fútbol italiano. El contundente defensa central tratará de impresionar en la Serie A y de ganarse minutos importantes con su nuevo cuerpo técnico. El Como espera que el joven defensor deje definitivamente atrás sus problemas de lesiones y aporte un refuerzo fiable en defensa para lo que resta de temporada.

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