Estuvo a punto de dejarlo, y ahora es el nuevo líder ofensivo del Feyenoord: ¿quién es Nacho Ferri?

El Feyenoord está a punto de presentar a Nacho Ferri, su segundo fichaje. El club de Róterdam pagará ocho millones de euros por el delantero de 21 años del Westerlo, cifra que, según el periodista especializado en fichajes Sacha Tavolieri, podría subir a diez millones.
¿Qué tipo de jugador es Ferri y por qué ha llamado la atención del Feyenoord? Voetbalzone lo analiza. Conclusión: el Feyenoord suma un delantero fuerte, trabajador y con gran ímpetu, aunque aún debe pulir su instinto goleador y técnica. Pese a ello, el español es el candidato ideal para reemplazar a Ayase Ueda, quien podría dejar Róterdam.