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Nacho FerriVoetbalzone
Daily Loos

Traducido por

Estuvo a punto de dejarlo, y ahora es el nuevo líder ofensivo del Feyenoord: ¿quién es Nacho Ferri?

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Analysis
Feyenoord
N. Ferri

El Feyenoord está a punto de presentar a Nacho Ferri, su segundo fichaje. El club de Róterdam pagará ocho millones de euros por el delantero de 21 años del Westerlo, cifra que, según el periodista especializado en fichajes Sacha Tavolieri, podría subir a diez millones.

¿Qué tipo de jugador es Ferri y por qué ha llamado la atención del Feyenoord? Voetbalzone lo analiza. Conclusión: el Feyenoord suma un delantero fuerte, trabajador y con gran ímpetu, aunque aún debe pulir su instinto goleador y técnica. Pese a ello, el español es el candidato ideal para reemplazar a Ayase Ueda, quien podría dejar Róterdam.

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    Un gran reto

    Con este fichaje, el Rotterdam se anticipa a una posible marcha de Ueda, que acaba de cerrar una temporada excepcional. Tras un inicio complicado, el delantero japonés se proclamó máximo goleador de la VriendenLoterij Eredivisie con 25 goles en 31 partidos.

    En el Mundial, con dos goles y una asistencia en tres partidos, ha demostrado su nivel internacional. El experto en fichajes Fabrizio Romano asegura que Ueda está muy bien valorado en el extranjero y que este verano podría fichar por la Bundesliga o la Premier League. Se rumorea que Everton, Leeds United y Brighton & Hove Albion siguen su evolución, aunque aún no hay ofertas concretas.

    Ferri asume un gran reto y las expectativas son altas. ¿Qué tipo de jugador tendrá el nuevo técnico, Giovanni van Bronckhorst, la próxima temporada? ¿Podrá hacer olvidar a Ueda en De Kuip?


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  • El hombre que estuvo a punto de dejarlo

    Ferri casi abandonó el fútbol en la adolescencia, según el Algemeen Dagblad. Un fuerte estirón le causó muchas molestias físicas.

    Militaba en el UD Alzira, de la quinta división española, y aunque era ambicioso no terminaba de consolidarse. La pandemia le permitió fortalecerse y ganar velocidad, lo que se tradujo en más goles y el interés de varios equipos de primer nivel en España. Pero su destino estaba en el extranjero.

    En 2021 el Eintracht Fráncfort lo fichó procedente del Alzira. Jugó 13 partidos y marcó un gol en la segunda división alemana. Sin éxito, fue cedido al KV Kortrijk belga, donde su carrera volvió a encarrilarse.

    En la 2024/25 marcó 8 goles en 34 partidos y convenció tanto que, un año después, el Westerlo lo fichó por 1,5 millones de euros.

    En 37 partidos marcó 11 goles y dio 4 asistencias, suficiente para que el Feyenoord lo fichara este verano.


  • ¿Qué tipo de jugador es?

    Las estadísticas no lo dicen todo, pero ofrecen una buena visión general del perfil de un jugador, así que comencemos por analizarlas.

    Las cifras de Ferri la temporada pasada en el Westerlo son impresionantes, sobre todo en ataque. Con once goles, es séptimo en la lista de máximos anotadores de la liga belga, un logro notable dada la irregularidad de su equipo. Sin embargo, sus números quedan por debajo de los de otros delanteros. Su xG (goles esperados) fue de 16,2 y lideró la liga con 101 tiros, 42 de ellos a puerta y el mayor número de remates de cabeza entre los delanteros. Pese a llegar con frecuencia a posiciones de peligro, no siempre fue recompensado.


  • Ferri ya demostró la temporada pasada que tiene olfato de gol. El delantero busca constantemente espacios frente al arco y suele burlar a los defensas alejándose hábilmente de su marca, como se ve en el ejemplo. Allí se adelanta al rival corriendo primero hacia el fondo y luego escapando por detrás. Gracias a su altura y a su excelente técnica de cabezazo, también genera peligro por aire.

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    Además, vigila al defensa en todo momento; si este pierde de vista, Ferri arranca y lo sorprende, creando peligro.

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  • Gracias a su imponente complexión, Ferri actúa como punto de apoyo. Es un buen referente que mantiene el juego vivo y permite a los creativos posicionarse. Sus números lo confirman. En comparación con otros delanteros de la Pro League belga, destaca en la conquista de balones en el suelo (272) y en el juego aéreo (157), y apenas pierde el balón. Según Fotmob, en la 2025/26 solo perdió el balón 51 veces.

    Aunque le falta velocidad punta, su físico, su capacidad de carrera y su ética de trabajo le permiten crear peligro y espacios para los compañeros. Corre, persigue el balón y lucha por cada balón, por difícil que parezca.

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    Su intensidad le hace ganar muchos duelos, pero también cometer faltas: 71 la temporada pasada, que le costaron siete amarillas, y nueve en la anterior con el Kortrijk.

    Los hinchas del Feyenoord verán un delantero trabajador y comprometido, similar a Ueda en fuerza y juego aéreo. Con 81 acciones defensivas y 57 recuperaciones, fue clave para el Westerlo en la presión. Robó 20 balones en el área rival, más que el 92,4 % de los delanteros de la Pro League.

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  • Sus puntos débiles

    Ferri no es un futbolista técnicamente refinado. Su estilo resulta tosco y sin pulir, sobre todo en espacios reducidos, donde le cuesta superar un bloque bajo. Debe mejorar su primer control y manejo del balón. Sin embargo, cuando tiene espacio, compensa su técnica con su físico. Por eso resulta útil para jugar por las bandas y crear peligro con centros tempranos.

    Además, aunque no es un rematador nato —aún desperdicia muchas ocasiones—, tiene un gran empuje y mejora rápido. Sus estadísticas en el Kortrijk superan a las del Westerlo: crea más ocasiones, dispara más y aparece con mayor frecuencia en posiciones de peligro.

    Además, debe aprender a gestionar mejor su energía: su gran ética de trabajo se vuelve en su contra cuando acumula faltas y amarillas. Un delantero debe dosificar esfuerzos para aparecer en el momento clave y convertir ocasiones.


  • Conclusión

    Nacho Ferri encaja a la perfección en el perfil que buscaba el Feyenoord. Es fuerte, destaca en el juego aéreo y sirve de referencia, cualidades que comparte con Ueda. Mientras el japonés ha brillado por su eficacia ante la portería, Ferri aún desperdicia muchas ocasiones. Es un diamante en bruto con potencial, pero aún debe demostrar su valía en la Eredivisie.