Con Vincent Kompany, este verano no solo llegó al Bayern de Múnich un entrenador joven, sino también un cuerpo técnico joven. El técnico principal tiene 38 años y sus tres asistentes tampoco han cumplido aún los 40. Sin embargo, entre ellos hay, en cierto modo, un veterano: Aaron Danks. Tiene solo 39 años, pero lleva 24 trabajando como entrenador. Sus amigos lo llaman «Danksy». Kompany lo considera «uno de los entrenadores con más talento de Inglaterra».

Nacido en Birmingham, Inglaterra, Danks encontró pronto su vocación. A los 15 años empezó a entrenar en el Birmingham City e incluso dejó la escuela secundaria para dedicarse a ello. Al principio se ocupaba del deporte popular. Equipado «con un saco de balones, petos y un billete de autobús», recorría la ciudad, según contó más tarde, y dirigía entrenamientos en escuelas y campamentos de vacaciones.

Más adelante, Danks entrenó en la cantera del Birmingham City antes de incorporarse al rival local, el West Bromwich Albion. Allí conoció a Dan Ashworth, una de las mentes más brillantes del fútbol inglés. Desde hace poco director deportivo del Manchester United, Ashworth había destacado antes en el Brighton & Hove Albion y el Newcastle United, además de conducir a la federación inglesa hacia la modernidad.

En 2013, Ashworth pasó del West Brom a la FA. Como director de desarrollo, creó «England DNA», un documento estratégico para el fútbol juvenil inglés que sentó las bases de éxitos posteriores. Cuando llegó el momento de cubrir puestos de nueva creación, Ashworth se acordó de Danks y lo nombró entrenador de posesión de balón de las selecciones inglesas de categorías inferiores.