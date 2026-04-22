«El marcador estuvo mucho tiempo 1-0. Mark Flekken fue sensacional. Debimos aprovechar antes alguna ocasión, pero fallamos», declaró Neuer tras el partido del miércoles en Sky.
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«Estrondoso, de verdad»: Manuel Neuer, del Bayern de Múnich, está encantado con una estrella del Leverkusen
Flekken frustró varias ocasiones del Bayern y mantuvo la emoción en la semifinal de la Copa hasta el final. En el 22’, Harry Kane abrió el marcador para los bávaros. Las intervenciones del guardameta mantuvieron vivo el sueño del Bayer hasta el final, cuando Luis Díaz sentenció con el 2-0.
«Mark Flekken nos mantuvo en el partido», elogió el técnico del Leverkusen, Kasper Hjulmand. Flekken, con cinco años en el SC Freiburg, llegó el pasado verano al Bayer 04 procedente del FC Brentford por once millones de euros. El guardameta holandés, actualmente segundo de la Oranje, tiene contrato con el Werkself hasta 2028.
Pese a ello, el propio Flekken admitió ante Sky que no fue su mejor partido con el Leverkusen. Consideró que su mejor actuación fue en la victoria 2-0 contra el Manchester City en la fase de grupos de la Champions a finales de noviembre: «Allí ganamos, hoy perdimos; por eso no puede ser el mejor», afirmó el guardameta de 32 años.
- AFP
El FC Bayern vuelve a la final de la Copa DFB: «Me ha molestado»
Neuer tuvo una tarde tranquila gracias al dominio bávaro, aunque debió intervenir ocasionalmente. En el minuto 52 realizó una gran parada a un disparo de Nathan Tella y evitó el empate del Leverkusen.
«Para mí lo importante es participar y mantener la concentración. Me recuerda a los viejos tiempos, cuando solo tenía alguna situación y debía estar ahí. Así fue hoy en la segunda parte», explicó Neuer.
Preguntado sobre su futuro, el portero de 40 años, cuyo contrato vence este verano, prefirió no confirmar su renovación: «Podéis intentarlo, pero ahora no anuncio nada. De momento todo va bien y me divierto», dijo el exguardameta de la selección alemana.
Además, se mostró feliz por volver a la final de la Copa DFB con el Bayern por primera vez desde 2020, que se jugará el 23 de mayo en el Estadio Olímpico de Berlín. «A quien sabe lo especial que es este partido, le molesta la larga ausencia», admitió. «La Copa es única y queríamos llegar a toda costa; por suerte, lo logramos».
El jueves se definirá el rival del FCB en la final de Berlín, cuando el VfB Stuttgart enfrente al SC Friburgo en la otra semifinal.
Próximos partidos del FC Bayern Múnich
Fecha
Partido
Competición
Sábado 25 de abril
FSV Mainz 05 vs. FC Bayern
Bundesliga
Martes 28 de abril
Paris Saint-Germain vs. FC Bayern
Liga de Campeones
Sábado 2 de mayo
FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim
Bundesliga
Miércoles 6 de mayo
FC Bayern contra Paris Saint-Germain
Liga de Campeones