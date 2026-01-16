Estrella del Real Madrid es vinculada con un sorprendente traslado al Aston Villa después de que el equipo de Unai Emery no consiguiera fichar a Conor Gallagher

Tras esa decepción, el Villa podría centrar su atención en el centrocampista del Real Madrid Dani Ceballos. Según talkSPORT, el exjugador cedido al Arsenal fue un suplente no utilizado en la Madrid's shock Copa del Rey loss to second-tier side Albacete el miércoles.

En ese sentido, el experto en fútbol español Terry Gibson le dijo a la publicación: "Hoy ha habido rumores en España de que se dirige al Aston Villa y esa es la razón por la que no participó anoche. Aston Villa, tras no poder fichar a Conor Gallagher, se comenta que Dani Ceballos es la otra opción."

Ceballos jugó anteriormente bajo las órdenes de Emery cuando estaba al mando del Arsenal, con el jugador experimentado revelando que el entrenador español es un gran admirador suyo.

Él dijo anteriormente: "Fui a jugar a un club como el Arsenal porque, aparte de su estatura como gran club, Unai prácticamente vino a mi casa para decirme que me quería como jugador, que estaba enamorado de mí desde que jugaba en el Real Betis. La confianza de un entrenador es clave para dar tu mejor rendimiento. Unai me dijo que sería importante para él en el Arsenal, y no tuve ninguna duda en ir allí."