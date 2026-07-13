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Estrella de España: «Mbappé no nos da miedo... Y me imaginé a mí mismo coronándome campeón del Mundial»

Francia vs España
Francia
España
World Cup
Pau Cubarsí
K. Mbappe
O. Dembele
L. Yamal
Francia
España

Pau Kubarsi, estrella de España, advirtió del peligro de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé antes de las semifinales del Mundial 2026 contra Francia.

Con 540 minutos, se convirtió en el jugador sub-20 con más minutos en la historia de los Mundiales, superando a Mbappé.

En una entrevista con el diario «AS», Koparsi afirmó: «Quizá no sea uno de los jugadores más conocidos en los medios, pero estoy empezando a entrar en este mundo».

“Tengo una personalidad fuerte, me gusta la presión y la motivación; en cambio, Lamine Yamal es más tranquilo y vive a su manera. Incluso su estilo de juego lo refleja: juega como si estuviera en el parque del barrio”.

Yamal está en plena forma y concentrado en ayudar al equipo. Sabe que todos esperan sus goles y asistencias, pero también se preocupa por el trabajo defensivo y por presionar al lateral como solo él sabe hacerlo; en el uno contra uno, impone su autoridad».

  • Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport

    Mbappé es un jugador único, como Yamal.

    A pesar de su corta edad, Pau Kobarsi ya se ha enfrentado a la mayoría de las estrellas de la selección francesa.

    «He entrenado con Ousmane Dembélé en algunas sesiones», señaló. «Hay que tener cuidado con él porque juega bien con ambos pies y puede regatearte por cualquier lado».

    Kobarsi también recordó la final de los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando se midió a Doi, Oulissé y Matita.

    El jugador del Matador afirmó: «Fue un partido difícil. Perdiéramos 0-1 ante Francia en París, pero le dimos la vuelta y nos pusimos 3-1. Sin embargo, el fútbol no perdona: ellos remontaron y empataron. Parecía que todo se derrumbaba, pero al final logramos un resultado excepcional».

    Kobarsi subrayó: «Kylian Mbappé no nos da miedo, pero puede cambiar el partido en una sola jugada. Es un jugador único, igual que Lamine. Debemos mantenernos concentrados los 90 minutos».

    Elogió a Hans Flick: «Desde su llegada confió en mí pese a que me perdí la primera parte de la pretemporada por los Juegos».

    Al cierre de la entrevista, sonriendo, admitió que, desde niño, soñó con alzar la Copa del Mundo y que ahora, cerca del objetivo, se imagina la celebración y el momento de levantar el trofeo.

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