Estrella de España: «Mbappé no nos da miedo... Y me imaginé a mí mismo coronándome campeón del Mundial»

Pau Kubarsi, estrella de España, advirtió del peligro de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé antes de las semifinales del Mundial 2026 contra Francia.

Con 540 minutos, se convirtió en el jugador sub-20 con más minutos en la historia de los Mundiales, superando a Mbappé.

En una entrevista con el diario «AS», Koparsi afirmó: «Quizá no sea uno de los jugadores más conocidos en los medios, pero estoy empezando a entrar en este mundo».

“Tengo una personalidad fuerte, me gusta la presión y la motivación; en cambio, Lamine Yamal es más tranquilo y vive a su manera. Incluso su estilo de juego lo refleja: juega como si estuviera en el parque del barrio”.

Yamal está en plena forma y concentrado en ayudar al equipo. Sabe que todos esperan sus goles y asistencias, pero también se preocupa por el trabajo defensivo y por presionar al lateral como solo él sabe hacerlo; en el uno contra uno, impone su autoridad».