'¡Le agradecimos!' - La estrella del Bayern Munich bromea sobre la reacción a la tarjeta roja de Luis Díaz por lesionar a Achraf Hakimi en la victoria contra el PSG

Después del partido, el defensa del Bayern Stanisic dijo que Luis Díaz necesita ser más cuidadoso en este tipo de situaciones. "Él mismo sabe que necesita manejar este tipo de situaciones con más delicadeza", dijo el jugador de 25 años a los periodistas. Cuando se le preguntó si el ex extremo del Liverpool se había disculpado por dejar al equipo con un jugador menos, bromeó: "No, le dimos las gracias. ¡Estoy bromeando! Estaba contento, como todos nosotros."

Aunque el comentario de Stanisic fue en tono jocoso, no fue bien recibido en las redes sociales, donde muchos lo criticaron por ser de mal gusto e irrespetuoso, considerando la gravedad de la lesión del marroquí. Se vio al lateral del PSG caminando con muletas después del juego, y reportes de L’Equipe afirman que se espera que esté fuera hasta mediados de diciembre, perdiéndose potencialmente el inicio de la AFCON 2025.

Mientras tanto, el jefe del Bayern, Kompany, abordó la seriedad de la lesión de Hakimi, recordando un revés similar que sufrió Jamal Musiala contra el PSG en la Copa Mundial de Clubes. Hablando con Sky Austria, el entrenador belga dijo: “Es una pena que el jugador del PSG tuviera que salir lesionado. Al principio, no pensé que fuera tan peligroso. Pero, por supuesto, sucedió, y cuando un jugador se lesiona, siempre pienso en lo que le pasó a Jamal [Musiala]. Se rompió la pierna contra el PSG en los EE. UU. Luego piensas: ‘¿Es eso comparable?’ Pero tengo que ser honesto: lo más importante para mí es que Hakimi no esté lesionado por mucho tiempo. Le deseo una pronta recuperación.”