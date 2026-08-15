El internacional sub-21 inglés no pudo ocultar su alegría después de incorporarse oficialmente al equipo de Nicky Hayen de cara a la nueva temporada.

En declaraciones a la web oficial del club, Alleyne compartió su entusiasmo por el cambio: "Estoy súper emocionado, no veo la hora de empezar. Hoy he completado mi primer entrenamiento y lo he disfrutado mucho hasta ahora, conociendo al entrenador y a mis compañeros.

"Me enteré por primera vez del interés hace ya un par de meses y me alegro muchísimo de que se cerrara. Es un club enorme, un equipo de la Premier League, para ser sincero, y estoy encantadísimo de estar aquí".