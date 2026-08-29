Glasner no tardó en elogiar la aplicación de su equipo después de medirse de tú a tú con uno de los pesos pesados de la liga. En declaraciones a BBC Match of the Day, el técnico del Forest reflexionó sobre una sensación agridulce de orgullo y una ligera frustración. "Creo que todos tenemos la misma sensación, orgullosos de la actuación, orgullosos de cuántas ocasiones creamos y orgullosos de la reacción después de encajar el empate. Por otro lado, todos estamos un poco decepcionados por no haber podido conseguir la victoria. Creo que esto demuestra lo bien que rendimos, lo bien que jugamos. En general, una actuación muy buena", declaró Glasner.

Los visitantes se adelantaron pronto por medio de Dan Ndoye, pero Alexander Isak marcó el primer empate para el Liverpool al inicio de la segunda parte. El Nottingham Forest parecía encaminado a una victoria memorable cuando Morgan Gibbs-White devolvió la ventaja a los suyos desde el punto de penalti en los últimos minutos, pero un golazo de Victor Munoz acabó rescatando un punto para los locales en un empate 2-2.