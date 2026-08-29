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«Estoy seguro»: Glasner espera que el Nottingham Forest haga más fichajes tras el empate con el Liverpool
Señales positivas en Anfield
Glasner no tardó en elogiar la aplicación de su equipo después de medirse de tú a tú con uno de los pesos pesados de la liga. En declaraciones a BBC Match of the Day, el técnico del Forest reflexionó sobre una sensación agridulce de orgullo y una ligera frustración. "Creo que todos tenemos la misma sensación, orgullosos de la actuación, orgullosos de cuántas ocasiones creamos y orgullosos de la reacción después de encajar el empate. Por otro lado, todos estamos un poco decepcionados por no haber podido conseguir la victoria. Creo que esto demuestra lo bien que rendimos, lo bien que jugamos. En general, una actuación muy buena", declaró Glasner.
Los visitantes se adelantaron pronto por medio de Dan Ndoye, pero Alexander Isak marcó el primer empate para el Liverpool al inicio de la segunda parte. El Nottingham Forest parecía encaminado a una victoria memorable cuando Morgan Gibbs-White devolvió la ventaja a los suyos desde el punto de penalti en los últimos minutos, pero un golazo de Victor Munoz acabó rescatando un punto para los locales en un empate 2-2.
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Crecimiento táctico y errores defensivos
Este empate supone un impulso muy necesario para el Nottingham Forest tras un decepcionante inicio de temporada, después de sufrir una derrota por 1-0 en casa ante el Leeds United en su estreno en la Premier League, antes de ser eliminado en la segunda ronda de la Carabao Cup tras otra derrota en casa por 2-0 ante el mismo rival. Pese al resultado positivo, Glasner señaló que su plantilla sigue siendo un trabajo en progreso, especialmente en lo relativo a su resistencia y concentración defensiva. «Pude ver que nuestra estructura táctica funcionó bien en muchos tramos, pero después de 60-65 minutos, el nivel baja un poco. Eso demuestra que no todo está asentado al 100%, no puede estarlo después de seis o siete semanas juntos. Además, encajamos más o menos el mismo gol, en la misma zona».
«Abrimos el carril central y sabemos que el Liverpool siempre intenta filtrar pases en esos espacios. Muchas de estas situaciones las evitamos, pero en estas dos fue un comportamiento equivocado y entonces te castigan cuando juegas aquí, en Anfield», añadió Glasner.
Generar confianza para el camino
El entrenador del Forest quedó especialmente impresionado por la valentía ofensiva que mostraron sus jugadores en un entorno difícil. Cree que las ocasiones creadas durante la primera parte deberían haber dado lugar a una ventaja más cómoda. «Lo que más me encantó fue cómo jugamos hacia delante y creamos las ocasiones, especialmente en la primera parte. Creo que deberíamos haber ido por delante por más de un gol», comentó Glasner.
«Pero, de nuevo, esto no ha hecho más que empezar en la temporada. El comienzo del camino y esta actuación nos dará confianza. Siempre espero que la próxima vez vaya más rápido pero, de nuevo, pudimos ver muchos aspectos positivos. Muchas cosas que deberían y nos darán confianza, pero es importante mantener la humildad y seguir trabajando duro», continuó, con el Forest centrando ahora su atención en recibir al Tottenham Hotspur en The City Ground en su próximo partido, el 5 de septiembre.
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Movimientos en el mercado de fichajes antes del cierre del plazo
Con el mercado de fichajes acercándose a su conclusión, Glasner confirmó que la cúpula del Forest está trabajando sin descanso entre bastidores para asegurar refuerzos. Preguntado por posibles llegadas, se mostró optimista sobre las opciones del club de cerrar más operaciones. «Sí [confío en que lleguen nuevos fichajes]. El club está trabajando duro a puerta cerrada, estoy convencido de que tendremos dos fichajes. Ya tenemos a Liam [Delap] y ojalá llegue uno más, potencialmente dos».
Atribuyó el mérito al equipo de captación por sus esfuerzos en lo que ha sido otro verano de cambios significativos para el club, tras incorporar a Xaver Schlager, procedente del RB Leipzig; Ousmane Diomande, del Sporting CP; Steven Benda, del Fulham; y Liam Delap, del Chelsea. «El club está haciendo un gran trabajo, trabajando duro. Tenemos otro nuevo comienzo, integrando a nuevos jugadores», concluyó Glasner.
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