Los problemas financieros de larga data de Barcelona significaron que no pudieron extender la estadía de Messi. El club citó obstáculos financieros y estructurales planteados por las regulaciones de La Liga como una razón para la salida del delantero.

El jugador de 38 años pasó a ganar dos títulos de la Ligue 1 en el PSG antes de partir hacia Inter Miami en 2023. Messi firmó un contrato inicial de dos años y medio con los Herons y extendió su estadía en octubre, acordando nuevos términos hasta 2028.

Messi fue fundamental en la victoria de Miami en la MLS Cup en la temporada 2025, siendo el ganador del Mundial 2022 también nombrado MVP de la liga por segundo año consecutivo. Y habiendo extendido su estadía en Estados Unidos, un regreso a Barcelona en el futuro inmediato parece poco probable.