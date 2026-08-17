«Estoy satisfecho»: Spalletti respalda al nuevo fichaje de la Juventus Guglielmo Vicario para que brille tras su salida del Tottenham

El entrenador de la Juventus ha expresado su total apoyo al nuevo fichaje Vicario, al que ha descrito como una incorporación de gran nivel para la plantilla. En declaraciones a Sky Sport tras un amistoso tradicional de pretemporada contra la Juventus Next Gen en el Allianz Stadium, Spalletti abordó la decisión de traer de vuelta al internacional italiano a la Serie A después de una etapa irregular en el norte de Londres.

Spalletti fue contundente cuando le preguntaron por la calidad del jugador de 27 años y afirmó: "Estoy satisfecho, era uno de los jugadores que teníamos en el punto de mira. Hubo algunas situaciones que se alargaron, pero estamos contentos de que esté con nosotros. Lo conozco muy bien, es un portero con experiencia que ha alcanzado la madurez. Su última etapa en el Tottenham no fue tan positiva, pero estamos convencidos de que hemos fichado a un gran jugador".