En Alemania también reinaba la consternación. «Si ese gol es irregular, el Arsenal no será campeón de Inglaterra. Creo que el 60 % de sus goles los han marcado así», explicó Jürgen Klopp como comentarista en MagentaTV. Ilkay Gündogan, exjugador del Manchester City, coincidió: «En la Premier League solo habrían sonreído ante algo así, sobre todo ante la revocación de una decisión», publicó en redes y preguntó: «¿Qué tipo de decisión del VAR fue esa?».

Los expertos árbitros alemanes guardaron silencio. «Es una decisión absolutamente incomprensible», resumió Thorsten Kinhöfer en ZDF, y añadió: «Me faltan las palabras».

Patrick Ittrich, comentarista en MagentaTV, añadió: «Es muy puntilloso. Hay contacto, pero no empujón, empuje ni agarre. No es una decisión errónea clara; la intervención del VAR no estaba justificada y el gol fue válido».

La antigua protección al portero en el área de cinco metros, donde ocurrió la entrada de Anton, «ya no existe», añadió Ittrich. «No lo agarró del brazo, no lo empujó ni lo sujetó». Además, recordó que el árbitro Jayed podía haber mantenido su decisión inicial pese a la indicación del VAR. «Para mí, fue una decisión errónea», concluyó Ittrich.

Tras el gol anulado, el marcador no se movió y el partido se decidió en una dramática tanda de penaltis, en la que fallaron tres de los seis lanzadores alemanes. Alemania, eliminada en la fase de grupos en 2018 y 2022, falló por tercera vez consecutiva el pase a octavos.