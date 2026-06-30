La selección alemana quedó eliminada en los dieciseisavos de final del Mundial tras una dramática tanda de penaltis contra Paraguay. En la prórroga, Jonatan Tah marcó lo que parecía el 2-1, pero el VAR intervino y el árbitro Jalal Jayed anuló el gol. La decisión dejó atónito al legendario jugador inglés Alan Shearer.
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«Estoy realmente sorprendido»: la leyenda del fútbol inglés Alan Shearer se muestra consternado por una jugada ocurrida en la eliminación de Alemania ante Paraguay en el Mundial
«No estoy en absoluto de acuerdo con la decisión», declaró Shearer en la BBC. El árbitro anuló el gol de Tah porque, supuestamente, Waldemar Anton derribó al portero paraguayo Orlando Gill en la jugada previa.
«El portero nota un ligero contacto y aun así se tira con demasiada facilidad. Es un deporte de contacto; a mí no me basta con eso», añadió.
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Nagelsmann sobre la intervención del VAR: «¡Es un auténtico escándalo!»
Shearer criticó la polémica decisión tras el partido: «Ha sido muy blando». Defendió al seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, que vio amarilla por protestar: «No le echo ninguna culpa».
Tras el partido, el seleccionador de la DFB se quejó en una entrevista: «Lo estoy viendo de nuevo: no es solo un escándalo, es un auténtico escándalo. Eso ni siquiera se acerca a una falta». Shearer, por su parte, añadió: «No hubo tanto contacto como para que un portero alto tuviera que caerse. Tenía al árbitro y al VAR de su lado. ¡Estoy realmente sorprendido!».
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Klopp, Gündogan, Ittrich y Kinhöfer: nadie explica la decisión.
En Alemania también reinaba la consternación. «Si ese gol es irregular, el Arsenal no será campeón de Inglaterra. Creo que el 60 % de sus goles los han marcado así», explicó Jürgen Klopp como comentarista en MagentaTV. Ilkay Gündogan, exjugador del Manchester City, coincidió: «En la Premier League solo habrían sonreído ante algo así, sobre todo ante la revocación de una decisión», publicó en redes y preguntó: «¿Qué tipo de decisión del VAR fue esa?».
Los expertos árbitros alemanes guardaron silencio. «Es una decisión absolutamente incomprensible», resumió Thorsten Kinhöfer en ZDF, y añadió: «Me faltan las palabras».
Patrick Ittrich, comentarista en MagentaTV, añadió: «Es muy puntilloso. Hay contacto, pero no empujón, empuje ni agarre. No es una decisión errónea clara; la intervención del VAR no estaba justificada y el gol fue válido».
La antigua protección al portero en el área de cinco metros, donde ocurrió la entrada de Anton, «ya no existe», añadió Ittrich. «No lo agarró del brazo, no lo empujó ni lo sujetó». Además, recordó que el árbitro Jayed podía haber mantenido su decisión inicial pese a la indicación del VAR. «Para mí, fue una decisión errónea», concluyó Ittrich.
Tras el gol anulado, el marcador no se movió y el partido se decidió en una dramática tanda de penaltis, en la que fallaron tres de los seis lanzadores alemanes. Alemania, eliminada en la fase de grupos en 2018 y 2022, falló por tercera vez consecutiva el pase a octavos.