«¡Estoy preparado para morir por él!»: el nuevo fichaje del Real Madrid Yan Diomande elogia a Jose Mourinho tras un traspaso «soñado»

Diomande ha hablado por primera vez como fichaje récord del Real Madrid, y ha expresado su enorme orgullo por completar su traspaso al Bernabéu. El extremo de 19 años, que se ha consolidado como uno de los talentos más ilusionantes de Europa, admitió que el interés del gigante español le dejó atónito. «Fue como un sueño porque no hay un club más grande», dijo Diomande a SportyTV. «Desde el momento en que me enteré, no podía dormir. No me lo podía creer. Hablé con Juni [Calafat] y luego hablé con el entrenador. Me sorprendió porque hablaba francés».

El ascenso del marfileño a la élite ha sido meteórico, y llega a un vestuario ya repleto de superestrellas como Kylian Mbappe y Jude Bellingham. Pese a lo mucho que hay en juego, Diomande mantiene los pies en el suelo, pero también la ambición, y afirma que está «orgulloso y feliz porque he hecho realidad mi sueño».



