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Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni

Traducido por

«Estoy preparado»: Cole Palmer lanza una advertencia a la Premier League tras inspirar la vibrante victoria del Chelsea en Fulham

C. Palmer
Chelsea
Premier League

La estrella del Chelsea Cole Palmer ha lanzado una seria advertencia al resto de la Premier League tras una actuación decisiva en el derbi del oeste de Londres ante el Fulham. Después de un periodo complicado apartado por problemas físicos, el delantero parece haber recuperado su mejor versión, letal, bajo la dirección del nuevo entrenador Xabi Alonso.

  • Palmer brilla mientras arranca la era Alonso

    El Chelsea arrancó una nueva etapa de forma espectacular, ya que Alonso aseguró una victoria por 3-2 sobre el Fulham en su primer partido de la Premier League al mando. El ataque de los Blues pareció revitalizado desde el pitido inicial, con Palmer como principal arquitecto de una actuación que sugirió que ya ha dejado atrás por completo las frustraciones por las lesiones de la campaña 2025-26. Palmer dio la asistencia en el gol inicial de Joao Pedro a los 32 segundos y más tarde también marcó, asegurando que el Chelsea comenzara la temporada con una victoria.

    Al delantero, que se quedó fuera de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial debido a la falta de minutos la temporada pasada, le preguntaron hasta qué punto se sentía preparado para los retos que vienen. Respondió con una sonrisa: "¿No viste el partido? Solo bromeo, ya sabes que estoy preparado", dijo Palmer a Sky Sport. "Fue una temporada difícil con lesiones y demás, pero durante el verano y desde que he vuelto he trabajado el doble de duro. Obviamente, con las lesiones he tenido que intentar prevenirlas y trabajar muy duro día tras día. Sé el talento que tengo, así que puedo hacer actuaciones como esa".

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    Hambre de cara a la larga temporada que se avecina

    Para Palmer, este exitoso inicio no es más que el principio de lo que espera que sea una racha de rendimiento constante. El atacante admitió que el tiempo que pasó viendo los partidos desde la banda ha cambiado su perspectiva sobre el juego, inculcándole un nivel de implicación emocional que rara vez había mostrado en el pasado. Al centrarse en la prevención de lesiones y en la preparación física, ha construido una base que debería permitirle soportar las exigencias de una campaña completa de la Premier League.

    Palmer reiteró que ahora su atención está puesta únicamente en el futuro y en mantener el nivel mostrado en el estreno liguero. "Normalmente no soy una persona emocional, la gente que me conoce sabe que normalmente no me afectan mucho las cosas de la vida, pero durante el verano descansé, recargué pilas y sí, estoy listo y tengo hambre", añadió.

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    El renovado ataque del Chelsea funciona

    La combinación entre Palmer, Morgan Rogers y Joao Pedro fue lo más destacado de la tarde, lo que llevó a Alonso a elogiar a su ataque especial por su capacidad para generar momentos que cambian los partidos bajo presión. El planteamiento táctico del técnico permitió a Palmer moverse hacia zonas peligrosas, lo que finalmente desembocó en su decisivo gol del minuto 49.

    Alonso no tardó en elogiar el impacto de su estrella y declaró a Sky Sports: "Disfruté muchísimo de su actuación. Jugó con responsabilidad y madurez, pero también con libertad. Para mí es muy importante sacar la mejor versión de Cole. Me alegro por él y, si vamos a tener un buen equipo, entonces necesitamos a un gran Cole".

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    Rogers elogia al «hambriento» Palmer

    Rogers, impresionado por la contribución de su compañero a la victoria, destacó el fuego que ardía dentro de Palmer durante la pretemporada. Rogers fue el primer jugador del Chelsea desde Christopher Nkunku, en diciembre de 2023, en marcar en su debut en la Premier League con el club, aunque dedicó gran parte de su entrevista posterior al partido a elogiar a Palmer.

    "Todo el mundo sabe lo bueno que es", dijo Rogers. "Obviamente, tuvo una temporada difícil el año pasado con lesiones y esas cosas, y se le veía en los ojos durante la pretemporada y en los entrenamientos que está listo para demostrar que la gente se equivoca. Lo demostró con esa actuación: fue, de largo, el mejor jugador sobre el campo, y eso es lo que hace. Es bueno tenerlo en nuestro equipo".

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