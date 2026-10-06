Bélgica sufrió una dura derrota por 4-1 ante Francia en la Nations League el lunes, lo que puso un frustrante punto final a su último compromiso internacional. El equipo de Van Bommel acabó viéndose superado por una Francia despiadada, pero el seleccionador se mantuvo firmemente positivo justo después del resultado.

A pesar de encajar cuatro goles ante Francia, el técnico neerlandés hizo una valoración sorprendentemente optimista del rendimiento general de su equipo. En lugar de centrarse en el colapso defensivo, el técnico recién nombrado optó por poner el foco en las señales tácticas alentadoras que mostró su plantilla.