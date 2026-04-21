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«Estoy muy preocupado»: el ganador del Balón de Oro advierte a la estrella del Barcelona Lamine Yamal y califica su situación de «anormal»
La leyenda teme por el joven prodigio
Gullit advierte de que el extraordinario rendimiento de Yamal, con solo 18 años, se está normalizando en el fútbol. El internacional español ha jugado 44 partidos esta temporada, con 23 goles y 18 asistencias. Sin embargo, Gullit advierte que la gran dependencia del Barcelona hacia un jugador tan joven podría provocar agotamiento o una lesión que afecte a su carrera.
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Carga de trabajo calificada como «anormal»
En declaraciones a ASen Madrid, el holandés de 63 años, miembro de la Academia Laureus, admitió su admiración por el talento de Yamal, pero cuestionó que juegue tantos partidos clave. Recordó el precedente de otros canteranos de La Masía que sufrieron graves lesiones tras afrontar calendarios exigentes muy jóvenes.
Al expresar sus temores sobre la resistencia física del adolescente, Gullit dijo: «No es normal. El equipo depende mucho de él y es muy joven. Me preocupa que se lesione porque lo usan sin pausa. Se dice: “Es joven”. Ya vimos lo que pasó con Pedri y Gavi: jugaron un Mundial, se lesionaron y recuperarse fue duro. Ojalá no se repita. Por eso admiro lo que hace».
Lecciones del pasado
El icono holandés advirtió a la directiva del Barcelona sobre la gestión de sus jóvenes talentos al comparar la recuperación de Pedri y Gavi. Pedri ha mantenido su nivel pese a sus problemas musculares, mientras que la grave lesión de rodilla de Gavi frenó su progresión. Gullit pidió al club más prudencia para preservar la integridad física de sus jóvenes a largo plazo y no sacrificarla por resultados inmediatos.
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El escenario mundial vuelve a llamarle
Yamal consolidó su prestigio mundial al ganar el premio Laureus al Joven Deportista del Año 2026 por sus aportes a club y selección. Con solo siete partidos de Liga por jugar con el Barça, se espera que el delantero sea clave en la selección española de Luis de la Fuente en el próximo Mundial.