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«Estoy muy orgulloso de ellos»: Unai Emery afirma, de forma extraña, que está «muy contento» con el empate del Aston Villa ante el descendido Burnley
El Aston Villa tropieza ante el Burnley, ya descendido
A pesar del 2-2 ante el descendido Burnley, sin técnico, Emery evitó críticas.
Los Clarets se adelantaron por sorpresa con un gol de Jaidon Anthony. Ross Barkley y Ollie Watkins le dieron la vuelta al partido, pero Zian Flemming igualó al final. El Villa solo ha sumado un punto en sus tres últimos encuentros ligueros, lo que pone en duda su clasificación para la Champions tras alcanzar el jueves la final de la Europa League con un global de 4-1 ante el Nottingham Forest.
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Emery defiende a su agotada plantilla
Emery salió en defensa de sus jugadores y declaró: «Estoy muy contento con el resultado. Mantener la quinta posición en la jornada 36 ha sido muy difícil, y el Liverpool también lucha por estar entre los cinco primeros, con los mismos puntos. Bournemouth y Brighton son equipos combativos y lo están haciendo muy bien. Es fantástico estar donde estamos. Hoy el punto no basta, pero sé lo difícil que es ganar aquí. Por cómo competimos y cómo muestran sus ganas de ganar, estoy muy orgulloso de ellos. Tras clasificarnos el jueves para la final de la Europa League, competir en dos frentes es muy duro. Lo estamos logrando gracias a un esfuerzo enorme, aunque en la segunda vuelta hemos bajado nuestro ritmo de puntos.
El Burnley ve aspectos positivos a pesar de las gradas vacías
El entrenador interino del Burnley, Michael Jackson, se mostró satisfecho con la actuación del equipo, que puso fin a una racha de cinco derrotas consecutivas. Ante la escasa afición local, Jackson declaró: «Entiendo perfectamente que venir al fútbol cuesta dinero. Los aficionados que han venido hoy han sido fantásticos y han apoyado al equipo; si pueden venir más, mejor».
En el Villa, la principal preocupación sigue siendo la forma física de la plantilla y Emery señaló: «Algunos están cansados, pero quieren jugar y están preparados. Hoy también era muy importante no tener jugadores lesionados».
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¿Qué le depara el futuro al Aston Villa?
El Aston Villa lucha por un puesto en la Liga de Campeones. Con 59 puntos, los mismos que el Liverpool (cuarto) y solo cuatro más que el Bournemouth, recibirá a los Reds. Luego disputará la final de la Europa League ante el Friburgo el 20 de mayo y cerrará la temporada visitando al Manchester City.