Griezmann lleva tiempo dejando claro que quería jugar en la Major League Soccer. El francés es un reconocido aficionado a los deportes estadounidenses y a menudo se le ve en los partidos de la NBA. Ahora, el fichaje ya es oficial.

«Estoy muy emocionado por comenzar este nuevo capítulo de mi carrera con el Orlando City», declaró Griezmann en un comunicado.

«Desde mis primeras conversaciones con el club, pude sentir una gran ambición y una visión clara del futuro, y eso realmente me cautivó. Estoy deseando hacer de Orlando mi nuevo hogar, conocer a la afición, sentir la energía en el Inter&Co Stadium y darlo todo para ayudar al equipo a lograr grandes cosas».

Griezmann también publicó un mensaje de despedida al Atlético de Madrid, un club con el que alcanzó el estatus de icono.

«Todavía nos quedan muchas oportunidades por delante para ser felices. Quiero que cada minuto que me quede aquí sea un homenaje a este escudo. Lo mejor está aún por llegar. Lo haremos como siempre lo hemos hecho: juntos», escribió en las redes sociales.

«Mi presente seguirá siendo rojo y blanco hasta el último suspiro de esta temporada 2026. Y mi corazón lo será para siempre».



















