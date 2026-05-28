«Estoy muy contenta de haberme quedado»: Lauren Hemp, estrella de las Lionesses, habla sobre su rechazo al Barcelona, el fin de la espera del Manchester City por el título de la WSL y la posibilidad de conquistar la FA Cup

Hemp llegó al City en 2018. Ganó la FA Cup y la Copa de la Liga, pero se quedó a las puertas del título de la WSL y su experiencia en la Liga de Campeones fue breve y frustrante.

«Cuando vine a renovar, sabía que este es el club con el que quiero ganar. Como no habíamos sumado muchos trofeos últimamente, siempre pensaba: “Quiero ganar, ahora necesito ganar”», recuerda.

Sin embargo, mantuvo la fe: «Confíe en el club y en mis compañeras, y por eso me quedé; sabía que pronto podríamos competir y ganar».

A principios de este mes llegó ese momento: el City ganó la WSL por primera vez desde 2016. «Estoy orgullosa de mi decisión», añade. «Estoy muy contenta de haberme quedado y de haber trabajado tan duro para ganar [la WSL], como lo ha hecho todo el mundo».

La futbolista de 25 años asegura que este título es solo «el comienzo». El domingo buscará añadir otro trofeo a su palmarés cuando el City enfrente al Brighton en la final de la FA Cup, un título que no conquistan desde hace seis años.

Hemp busca mejorar su récord de tres victorias en cuatro finales en Wembley, y lograrlo con el City sería muy significativo. Aunque los títulos no han llegado tanto como el club y sus jugadoras desearían, todas confían en que eso cambie ahora, incluida Hemp.