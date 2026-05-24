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«Estoy muy cansado»: Pep Guardiola insiste en que dejar el Manchester City es «la decisión correcta» tras un emotivo último partido
Guardiola se despide con emoción de Mánchester
Guardiola apenas contuvo la emoción tras el pitido final. El partido supuso la despedida de Bernardo Silva y John Stones. El City se adelantó 1-0 con el undécimo gol de Antoine Semenyo desde su llegada en enero procedente del Bournemouth, pero el Aston Villa de Unai Emery remontó. Dos tantos de Ollie Watkins en la segunda parte dieron el triunfo a los ‘villanos’ y arruinaron la fiesta de despedida (2-1). Al respecto, el técnico reconoció entre lágrimas: «Yo no lloro, pero cuando vi llorar a Bernardo, lloré. Le dije que no llorara, pero sucedió. Fue un momento muy especial. Nunca lo olvidaré».
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Un entrenador agotado reflexiona sobre su década en el Etihad
Tras una década histórica al frente del equipo, Guardiola reconoció su agotamiento al marcharse. «Estoy muy cansado. Lo he dado todo. Lo hemos conseguido. Los recuerdos de Barcelona y el Bayern son inigualables, pero los de estos diez años superan a cualquier otro lugar», afirmó.
Desde su llegada en 2016, dirigió 593 partidos, con 423 victorias, 77 empates y 93 derrotas. Aun así, subrayó que las relaciones humanas valen más que los trofeos: «Sin ellos me habrían despedido, pero no es ver los trofeos en casa lo que me hace feliz. Son los recuerdos y los vínculos que he tenido desde el primer día con la ciudad, el cuerpo técnico y los jugadores».
Marcharse en el momento adecuado del City
A pesar de la emotiva despedida, el genio táctico insistió en que su marcha es lo mejor para el gigante de la Premier League en su transición hacia una nueva era. Guardiola explicó: «Es el momento adecuado. No lo echaré de menos durante un tiempo, eso es seguro. Estoy profundamente convencido de que esta decisión es la correcta para el club y para los jugadores. Agradezco al club que la haya respetado; lo han entendido».
Se va tras lograr 20 títulos para el Manchester City: seis Premier League, una Liga de Campeones, tres Copas de Inglaterra y cinco Copas de la Liga.
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¿Qué le depara el futuro a Guardiola?
Guardiola planea un largo descanso del fútbol para recargar energías tras una década agotadora pero gloriosa. Aunque asegura que no echará de menos el juego por un tiempo, su brillante trayectoria garantiza que tendrá ofertas cuando decida volver a los banquillos.