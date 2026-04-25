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Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

«¡Estoy muy cansado!» - Pep Guardiola explica cómo la victoria sobre el Arsenal ha agotado a los jugadores del Manchester City y expresa su preocupación por el estado del campo de Wembley

P. Guardiola
Manchester City
Manchester City vs Southampton
Southampton
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Pep Guardiola admite que sus jugadores del Manchester City están «muy cansados» tras el partido ante el Arsenal. De cara a la semifinal de la FA Cup contra el Southampton, el técnico del City teme que el espeso césped de Wembley provoque lesiones que acaben con la temporada.

  • Guardiola advierte del agotamiento de la plantilla

    Guardiola alertó sobre el desgaste físico y emocional de su plantilla antes de la semifinal de la FA Cup contra el Southampton en Wembley. El técnico reconoció que el exigente calendario, con un partido cada tres días, ha dejado al equipo exhausto. Además, el viaje a Londres y las condiciones del estadio le preocupan, pues la extenuante recta final de la temporada lleva a sus jugadores al límite.

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    El entrenador del City admite que sus estrellas están «muy, muy cansadas»

    Guardiola reconoció el desgaste físico y emocional de sus jugadores tras los últimos partidos. «La lucha por el título y los largos viajes nos han dejado agotados», admitió.

    «El partido contra el Arsenal fue muy exigente emocionalmente, es normal», explicó Guardiola. «Tres días después [Burnley], tres días después [Southampton]. Nuestra gente estaba muy, muy cansada. Luego coger un tren, tres horas desde aquí hasta el hotel. El césped siempre está muy alto [en Wembley]. Todavía tengo muchos pensamientos en la cabeza».

  • Fricción rotacional y señales de alarma médicas

    La falta de rotaciones ha generado tensión: los suplentes están frustrados por la escasez de minutos. Guardiola lo admitió, pero recordó que, con solo un gol encajado en cinco partidos, prefiere mantener el mismo once.

    «Los jugadores que no juegan no están muy contentos», admitió. «En los últimos cinco o seis partidos hemos encajado solo un gol.

    Ahora debo pensarlo, porque hoy, en el segundo día tras el partido contra el Burnley, la gente siempre está cansada y estamos un poco agotados. Algunos fisioterapeutas me han advertido que cuide a ciertos jugadores por su historial y para evitar lesiones. Si alguien se lesiona ahora, se acabó. Quiero tener a todos disponibles para el Everton hasta el final».

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    El duelo en Wembley contra los Saints

    El City se mide a un Southampton que ya demostró ser matagigantes tras eliminar al Arsenal. Guardiola sabe que un lapsus por cansancio podría esfumar el doblete nacional. Sin Rodri por lesión, debe elegir: mantener a los titulares agotados o dar chance a los suplentes frustrados. El desenlace en Wembley dirá si la caza de múltiples títulos del City sigue o si el desgaste físico finalmente pasa factura.

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