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«Estoy listo»: Liam Gallagher promete cantar «Wonderwall» en la final del Mundial, mientras el himno de Oasis se convierte en la banda sonora de la búsqueda de la gloria de Inglaterra
La leyenda de Oasis responde a la llamada
Tras la victoria de Inglaterra sobre México, el icono del britpop Noel Gallagher elogió al equipo en redes. Al escuchar a los fans corear “Harry Kane, ¡vamos, INGLATERRA, vamos, WONDERWALL!”, tuiteó: «Es un trabajo duro cantar eso». El clásico de 1995 ya es el himno del torneo para los seguidores.
Un seguidor le retó: «Si llegamos a la final, debes cantar “Wonderwall” en el campo». Gallagher, dispuesto siempre a los grandes escenarios, contestó: «Ya veremos, estoy listo». Su respuesta ha añadido más emoción a un verano que ya vive su punto álgido para el equipo de Thomas Tuchel.
- AFP
Los Tres Leones salen airosos del drama en el Azteca
Tras una de sus actuaciones más resistentes, Inglaterra visitó el formidable Estadio Azteca. Los Tres Leones se adelantaron rápido con un doblete de Jude Bellingham en la primera parte. Pero la tarea se complicó: Julián Quiñones recortó distancias y Jarell Quansah fue expulsado por una entrada alta, dejando a Inglaterra con diez.
El capitán Kane amplió la ventaja desde el punto de penalti, y aunque Raúl Jiménez recortó distancias en el descuento, Inglaterra resistió y ganó 3-2. El pase a cuartos, donde espera Noruega, desató la fiesta de la afición, que volvió a cantar el himno de Oasis.
Kane se queda sin voz durante las celebraciones
La intensidad del partido y las celebraciones posteriores pasaron factura al capitán inglés. Tras el pitido final, un Kane ronco admitió que el ruido de la fiesta le había destrozado las cuerdas vocales.
Kane explicó la descarga emocional tras un partido tan difícil, afirmando: «La ocasión, el equipo, todo en nuestra contra… y encontramos la manera. Un apoyo increíble, inverosímil. [Estoy] sin palabras. ¡Ni siquiera puedo hablar!». El sacrificio vocal del capitán no ha hecho más que ganarse aún más el cariño de los aficionados, que ahora sueñan con ver tanto a su delantero como a Gallagher sobre el terreno de juego en la final del 19 de julio.
- Getty Images Sport
Tuchel elogia la mentalidad ganadora
Mientras los aficionados disfrutan de la música, Tuchel elogió la tenacidad de su equipo. Destacó que los jugadores mostraron «la mentalidad adecuada» para resistir el embate mexicano en un ambiente hostil. Ahora Inglaterra se prepara para enfrentar a Noruega, liderada por Erling Haaland, en Miami, con la promesa de un concierto de Liam Gallagher como incentivo para llegar a la final.
Desde el inicio del torneo, Kane ha dicho que cantar «Wonderwall» tras los partidos es «uno de sus momentos favoritos» con la camiseta inglesa. Con Gallagher esperando, los Tres Leones están a solo tres victorias de cumplir un sueño al ritmo de britpop en la final.
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