«Estoy listo»: Jürgen Klopp negocia en Alemania y se prepara para su regreso a los banquillos

Klopp confirmó en televisión que la DFB le contactó para suceder a Julian Nagelsmann, pero las conversaciones siguen abiertas por sus compromisos actuales.

«Julian ha dimitido y la federación busca sucesor; se han puesto en contacto conmigo», afirmó Klopp.

El exentrenador del Liverpool también insistió en que ya se ha recuperado del agotamiento que le llevó a abandonar Anfield hace dos años.

«Hace dos años dejé Liverpool porque me faltaba energía; ahora he recargado las pilas y estoy listo», añadió.