Getty Images Sport
Traducido por
«Estoy listo»: Jürgen Klopp negocia en Alemania y se prepara para su regreso a los banquillos
Klopp se perfila como el principal candidato de Alemania
Klopp confirmó que la DFB lo contactó para sustituir a Nagelsmann como seleccionador de Alemania tras la renuncia de este último por la decepcionante campaña mundialista, que acabó con la eliminación en octavos ante Paraguay. En Nueva York, donde trabaja como comentarista para Magenta TV, Klopp admitió el contacto con la federación. Aunque aún no hay acuerdo, las conversaciones continúan mientras Alemania busca un técnico que guíe a la selección hacia una nueva era.
- Getty Images Sport
Klopp confirma que ha estado en contacto con la DFB
Klopp confirmó en televisión que la DFB le contactó para suceder a Julian Nagelsmann, pero las conversaciones siguen abiertas por sus compromisos actuales.
«Julian ha dimitido y la federación busca sucesor; se han puesto en contacto conmigo», afirmó Klopp.
El exentrenador del Liverpool también insistió en que ya se ha recuperado del agotamiento que le llevó a abandonar Anfield hace dos años.
«Hace dos años dejé Liverpool porque me faltaba energía; ahora he recargado las pilas y estoy listo», añadió.
Klopp quiere un cambio significativo
Klopp afirma que Alemania requiere una reforma profunda tras sus recientes actuaciones decepcionantes en los grandes torneos. Insiste en que es necesario un cambio estructural, más allá de nombrar un nuevo seleccionador.
«El fútbol alemán está en un punto de inflexión», afirmó. «Debemos cambiar las cosas de forma radical. Da igual si lo hago yo u otra persona: los cambios son necesarios».
- (C)Getty Images
Continúan las conversaciones sobre un posible nombramiento
La DFB quiere seguir negociando con Klopp mientras se aclaran los problemas relacionados con su cargo de director de fútbol internacional de Red Bull. El acuerdo dependerá de que ambas partes se pongan de acuerdo sobre la dirección de la selección nacional y los detalles de su posible salida.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias