«Estoy listo»: Chris Richards se recupera de una lesión en el tobillo y aguarda su oportunidad en el Mundial con la selección estadounidense

IRVINE, California -- Desde hace 27 días, el fútbol estadounidense tiene los ojos puestos en el tobillo de Chris Richards.

Los sueños mundialistas de la selección masculina de Estados Unidos dependen, en parte, de esa articulación, motivo por el cual ha acaparado la atención durante la pretemporada. El miércoles, apenas dos días antes del debut ante Paraguay, Richards habló con la prensa por primera vez este verano y pronunció las dos palabras esperadas: «Estoy listo».

Según el jugador, siempre ha estado listo; su tobillo, sin embargo, contó otra historia. Tras incorporarse a la concentración después de la victoria del Crystal Palace en la Conference League, Richards se reintegró gradualmente a los entrenamientos y pasó la mayor parte de su estancia en Atlanta rehabilitándose por su cuenta. El lunes en Irvine trabajó por primera vez al mismo ritmo que sus compañeros sin problemas, y el martes repitió la rutina.

Reconoce que no está al 100 % y que su preparación no ha sido ideal, pero asegura que está listo para aportar lo que sea por su país.

«No me pondría en esta situación si no creyera que puedo darlo todo», afirmó. «Parte de este deporte es sentir dolor en algún momento; mientras pueda rendir, eso me parece bien. Eso es lo más importante para mí».

Su estado físico es la prioridad para el equipo y para él, sobre todo tras lo ocurrido antes del último Mundial.