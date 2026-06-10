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Chris Richards GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

«Estoy listo»: Chris Richards se recupera de una lesión en el tobillo y aguarda su oportunidad en el Mundial con la selección estadounidense

Analysis
USA
C. Richards
FEATURES
USA vs Paraguay
Paraguay
World Cup

La situación del defensa ha sido incierta, pero tras completar todos los entrenamientos esta semana, Richards está deseando jugar el viernes.

IRVINE, California -- Desde hace 27 días, el fútbol estadounidense tiene los ojos puestos en el tobillo de Chris Richards.

Los sueños mundialistas de la selección masculina de Estados Unidos dependen, en parte, de esa articulación, motivo por el cual ha acaparado la atención durante la pretemporada. El miércoles, apenas dos días antes del debut ante Paraguay, Richards habló con la prensa por primera vez este verano y pronunció las dos palabras esperadas: «Estoy listo».

Según el jugador, siempre ha estado listo; su tobillo, sin embargo, contó otra historia. Tras incorporarse a la concentración después de la victoria del Crystal Palace en la Conference League, Richards se reintegró gradualmente a los entrenamientos y pasó la mayor parte de su estancia en Atlanta rehabilitándose por su cuenta. El lunes en Irvine trabajó por primera vez al mismo ritmo que sus compañeros sin problemas, y el martes repitió la rutina.

Reconoce que no está al 100 % y que su preparación no ha sido ideal, pero asegura que está listo para aportar lo que sea por su país.

«No me pondría en esta situación si no creyera que puedo darlo todo», afirmó. «Parte de este deporte es sentir dolor en algún momento; mientras pueda rendir, eso me parece bien. Eso es lo más importante para mí».

Su estado físico es la prioridad para el equipo y para él, sobre todo tras lo ocurrido antes del último Mundial.

  • Chris Richards Crystal Palace 2025-26Getty

    «La verdad es que temía lo peor»

    Richards admite que, al caer al suelo, le cruzaron malos pensamientos. Se había perdido el último Mundial por una lesión de última hora que no sanó a tiempo para Catar. Así que, cuando se torció el tobillo apenas semanas antes de la concentración de la selección estadounidense, pensó: «Otra vez no».

    «Cuando me di cuenta de la lesión, me quedé bastante devastado», admite. «Sinceramente, temía lo peor, pero me obligué a volver al campo para demostrarme a mí mismo que era posible».

    Aun así, se perdió el último partido de la Premier con el Palace ante el Arsenal; el técnico Oliver Glasner confirmó la rotura de ligamentos. Después, en la final de la Conference League contra el Rayo Vallecano, se quedó en el banquillo. Para entonces ya confiaba en estar listo para el verano. Los primeros momentos, admite, asustaron.

    «Tras el partido tenía el tobillo enorme y salí con una bota ortopédica y muletas», recordó. «En cuanto tuve el diagnóstico pensé: “Haga lo que haga falta, tengo que estar listo para el primer partido”. Creo que hasta la semana pasada no me di cuenta de que podría llegar al 100 % para el viernes.

    Desde entonces me he dedicado las 24 horas a recuperarme y a hacer lo necesario para estar disponible para este primer partido”.

    • Anuncios
  • Mauricio Pochettino USMNT 2026Getty Images

    El proceso de recuperación

    La rehabilitación no fue divertida, admite Richards, pero era necesaria. Desde el principio supo que necesitaría dos o tres semanas de trabajo fuera del campo.

    «Los tobillos son previsibles», explicó. «El Palace quería que estuviera listo para la final de la Conference League, y lo entiendo, pero el viaje a EE. UU. empeoró la lesión. Ya tuve lesiones de tobillo antes y no hubo contratiempos; solo había que bajar el ritmo y ver cómo respondía al volver al campo. A veces lleva más tiempo del esperado».

    Así lo veía el seleccionador de la USMNT, Mauricio Pochettino. Antes del amistoso contra Alemania, el argentino admitió su frustración: había recibido informes contradictorios sobre la evolución del defensa y, mientras más duraba la incertidumbre, más crecía su preocupación de cara al Mundial.

    El técnico afirmó que el cuerpo técnico de Estados Unidos trabajaba con la idea de que Richards podría reaparecer en la final de la Conference League del Crystal Palace frente al Rayo Vallecano, partido en el que solo alcanzó el banquillo. Después, la expectativa se trasladó a los duelos contra Senegal y Alemania, pero el plazo siguió retrasándose.

    Eso, admitió Pochettino, ha sido frustrante, sobre todo dada la importancia de Richards para el equipo.

    «Me basé en la información que recibimos, y a veces no había claridad», admitió. «Al final podemos esperar que Chris esté, pero llegará sin haber competido en un mes. Luego tendremos que decidir si está en forma o no, y el tiempo se agota».

    Richards, en cambio, se ha mantenido optimista y le ha repetido a Pochettino que no está preocupado.

    «Cada vez que me han preguntado, le he dicho que estoy bien», afirma Richards. «Desde que llegué al campamento, dije que estaba bien. Ahora han visto mi progresión en las últimas semanas y me han visto en persona. Creo que tengo buen aspecto sobre el terreno de juego. Les repito que estoy listo. Sea cual sea su decisión del viernes, les apoyaré, pero quiero jugar».

  • Chris Richards USMNTGetty Images

    La importancia del liderazgo

    La posible presencia de Richards el viernes sería un gran impulso para la selección estadounidense, sobre todo por su enorme progreso en el último año. Antes de la Copa Oro del verano pasado ya era una pieza valiosa; al final del torneo se había convertido, quizá, en la más importante.

    Su liderazgo es clave: es fiable dentro y fuera del campo. Llegó al verano pasado decidido a consolidar su papel de líder y lo consiguió. Por eso se esperaba que la selección se apoyara tanto en él en este Mundial.

    «Es un líder que se hace oír, pero también tiene cualidades en su juego», dijo su compañero en la defensa, Mark McKenzie. «Es alguien que entra con fuerza en los tackles y se entrega al máximo. Como cualquier defensa, eso es muy valioso: alguien que manda y tiene presencia en el campo. Aporta mucha energía, ya sea para pedirle a alguien que dé un paso al frente o para darle una palmada de ánimo.

    «He crecido con él durante años y siempre es especial compartir momentos así. Es muy competitivo, y esa es la mayor cualidad que aporta al equipo».

  • Chris Richards USMNTGetty Images

    El panorama general

    Richards afirmó que jugar no implica riesgo. Su lesión no empeorará ni afectará al equipo. Si está listo para el debut contra Paraguay, lo estará también para el resto del torneo.

    «Tenemos tiempo suficiente entre los partidos para que pueda recuperarme», dijo. «Para mí, si puedo ser titular el viernes, eso no va a poner en peligro el resto del torneo.

    Si me pongo a disposición del equipo es porque pueden confiar en que daré el 100 %».

    Su regreso sería clave para Estados Unidos, pues pocos jugadores resultan tan fundamentales como él. Si juega el viernes, todos respirarán aliviados, aunque nadie más que Richards, decidido a dejar atrás el susto y cumplir su sueño mundialista.

    «Es un Mundial, así que me prepararé de cualquier manera», afirmó. «Me siento bien, quizá un poco inflamado, pero me siento bien. Si hay un momento para sacrificarse, es ahora. Sé que quiero jugar el viernes».

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