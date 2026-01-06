Rosenior fue confirmado como el nuevo entrenador de los Blues el martes por la mañana, reemplazando al recientemente despedido Enzo Maresca al mando después de firmar un contrato que se extiende hasta 2032. Tras días de intensa especulación que vinculaban al inglés con un regreso a la Premier League, Rosenior ha roto su silencio, explicando por qué aceptó la invitación para liderar a uno de los verdaderos pesos pesados del fútbol mundial.

El nombramiento marca un ascenso meteórico para el joven estratega, quien ha pasado el último año y medio rehabilitando su reputación y refinando su oficio en la Ligue 1. Su salida de Estrasburgo, aunque esperada dado la estructura de propiedad de la jerarquía, fue teñida de visible emoción mientras se dirigía a los medios después de su último partido a cargo en Francia.

Hablando con franqueza sobre la naturaleza vertiginosa de las negociaciones, Rosenior reveló que aunque su compromiso con Estrasburgo permaneció absoluto hasta el último momento, la llamada desde el oeste de Londres lo cambió todo. El atractivo de dirigir al club londinense fue simplemente demasiado poderoso para resistir.

"Estaba completamente enfocado en el último partido de Estrasburgo, pero lo que ha sucedido desde entonces es que me han dado el permiso: uno de los clubes más grandes del mundo, que son campeones del Mundial de Clubes," explicó Rosenior. "Es un honor hablar con un club como ese y en este día parece que seré el entrenador de ese club de fútbol."