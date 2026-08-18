El camino para cerrar el fichaje de Rodri no fue fácil para el Barcelona. El Manchester City, consciente del valor de este jugador clave, rechazó dos propuestas formales del Barça antes de dar finalmente luz verde el domingo por la tarde. La magnitud de la operación es importante, y el jugador está listo para firmar un contrato con el Barça hasta 2030.

El centrocampista priorizó la oferta del Barcelona durante todo el proceso, llegando incluso a rechazar el interés de otros gigantes europeos y de su histórico archirrival. Su agente confirmó que el Real Madrid ya había presentado «una oferta imposible de rechazar», pero el deseo de Rodri de encajar en el estilo de juego del Barça. Además, el jugador descartó rápidamente opciones lucrativas del Paris Saint-Germain y de otros clubes del continente.