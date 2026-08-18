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«Estoy feliz»: Rodri llega a Barcelona para cerrar su descomunal traspaso al Manchester City
El acuerdo con el Manchester City
El camino para cerrar el fichaje de Rodri no fue fácil para el Barcelona. El Manchester City, consciente del valor de este jugador clave, rechazó dos propuestas formales del Barça antes de dar finalmente luz verde el domingo por la tarde. La magnitud de la operación es importante, y el jugador está listo para firmar un contrato con el Barça hasta 2030.
El centrocampista priorizó la oferta del Barcelona durante todo el proceso, llegando incluso a rechazar el interés de otros gigantes europeos y de su histórico archirrival. Su agente confirmó que el Real Madrid ya había presentado «una oferta imposible de rechazar», pero el deseo de Rodri de encajar en el estilo de juego del Barça. Además, el jugador descartó rápidamente opciones lucrativas del Paris Saint-Germain y de otros clubes del continente.
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Rodri comparte su ilusión
El centrocampista madrileño aterrizó en la terminal de vuelos privados de El Prat acompañado por su familia. A su llegada al aeropuerto, Rodri se detuvo un momento para atender a los medios presentes y expresar su alivio porque la operación estuviera por fin llegando a buen puerto. En declaraciones a los periodistas, admitió que el proceso había sido exigente, pero gratificante. «Muy feliz de llegar. Han sido días intensos, pero estoy contento de que todo se haya resuelto», dijo.
«Jugar en el Barça es un sueño para mí. Tengo muchas ganas de conocer a mis compañeros, a muchos de los cuales ya conozco de la selección. Ahora toca trabajar y dar lo mejor de mí. Vamos a por la Champions League y todo lo que venga».
Pruebas médicas y firma oficial
Solo quedan los últimos trámites antes de que el traspaso pueda anunciarse oficialmente al mundo. Tras salir del aeropuerto, se espera que Rodri vaya a su hotel antes de reunirse con representantes del Barça para una cena formal. Se espera que Joan Laporta y Deco encabecen la delegación del club, lo que dará a Rodri la oportunidad de conocer al presidente y al director deportivo antes de que se anuncie oficialmente su fichaje.
Se espera que Rodri pase reconocimiento médico a primera hora de la mañana en las instalaciones de entrenamiento del club. Siempre que todo transcurra con normalidad en las pruebas físicas, después completará la documentación necesaria y firmará su nuevo contrato junto a la cúpula del club. Los departamentos jurídicos y los abogados del Barça ya trabajan con la previsión de que Rodri pueda ser presentado mañana alrededor de las 13:00, lo que permitirá a los aficionados ver por primera vez a su nuevo héroe con los colores del club.
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Los problemas físicos retrasan el debut
El calendario del Barcelona para presentar a su nueva estrella está diseñado para maximizar el impacto entre los aficionados. Salvo que haya algún retraso burocrático relacionado con el traspaso de la documentación desde Mánchester, el club prevé cerrar el fichaje en las próximas horas para que Rodri pueda ser presentado el miércoles. La ocasión ideal es la 61.ª edición del Trofeo Joan Gamper, en la que el equipo se enfrentará al conjunto egipcio Al Ahly. Sin embargo, los aficionados tendrán que esperar un poco más para verle en acción sobre el césped. No debutará ante Al Ahly porque todavía no se ha entrenado con el grupo.
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