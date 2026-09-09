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«¡Estoy feliz!»: Cristian Chivu elogia el coraje del Inter pese a la ajustada derrota en la Champions League ante el Real Madrid de Jose Mourinho
Valentía ante la derrota
El Inter inició su campaña en la Liga de Campeones con una de las salidas más difíciles del fútbol mundial, viajando a la capital española para enfrentarse al campeón de Europa con más títulos. A pesar de que el resultado de 2-1 les dejó sin puntos, Chivu se centró en la fortaleza psicológica que mostraron sus jugadores bajo los focos del Bernabéu.
Hablando después del partido, Chivu se mostró tajante al afirmar que el marcador final no contaba toda la historia de los noventa minutos.
«No estoy enfadado; estoy contento con el coraje y la personalidad que mostramos, y con la forma en que el equipo superó un momento difícil», dijo el exdefensa en la web oficial del club. «Lo que me importa es la reacción ante ciertos errores, el lenguaje corporal y cuánto crees en lo que estás haciendo. Intentamos ser dominantes y ejecutar con éxito nuestro plan de partido, lo que me hace ser optimista sobre el futuro de este equipo».
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Valentía táctica contra la élite
El entrenador del Inter quedó especialmente satisfecho con la manera en que su equipo mantuvo su identidad ante un rival de talla mundial. En lugar de adoptar un planteamiento defensivo para frenar el ataque del Real Madrid, el Inter buscó jugar hacia adelante, llevó la iniciativa ante el conjunto de La Liga y creó varias ocasiones claras.
Chivu reconoció que jugar con una intensidad tan alta conlleva riesgos de forma natural, pero consideró que esa contrapartida merecía la pena para el desarrollo de su plantilla. «Sabíamos de su calidad y que podíamos cometer errores», admitió Chivu. «No intentamos echarnos atrás y especular; fuimos de tú a tú con el Real Madrid, y esa es la actuación que me llevo de este partido».
Un emotivo reencuentro con Mourinho
El partido también ofreció un trasfondo sentimental, ya que Chivu se enfrentó a su antiguo mentor, Jose Mourinho, que esta temporada ha regresado al banquillo del Real Madrid. Ambos compartieron un periodo histórico en San Siro, coronado especialmente con su legendario triplete en la temporada 2009-10.
Al recordar el encuentro, Chivu habló con cariño del hombre que le llevó a conquistar la Liga de Campeones hace más de una década. "Siento un enorme afecto por Mourinho por todo lo que hicimos juntos, incluso durante un periodo difícil de mi vida, y por la manera en que se comportó como un gran hombre", dijo Chivu. "Fue un placer volver a verle y abrazarle, y le deseo todo lo mejor para esta temporada".
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Objetivo nacional y regreso a Europa
El Inter debe volver a centrar rápidamente su atención en la Serie A, ya que se prepara para enfrentarse al Udinese el lunes. En el ámbito nacional, la presión está en mantener su forma y evitar que la decepción del Bernabéu se traslade a su campaña liguera.
El recorrido continental del Inter se detendrá temporalmente por el parón internacional, lo que dará tiempo a la plantilla para reflexionar sobre su partido inaugural. Su próxima prueba en la Champions League le enfrentará al gigante belga Club Brugge.
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