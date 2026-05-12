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«Estoy en el lugar adecuado»: Hansi Flick confirma que firmará la renovación de su contrato con el Barcelona
El entrenador del Barcelona confirma su compromiso a largo plazo
Flick ha confirmado que renovará su contrato con el Barcelona hasta 2028 tras ganar la Liga. El anuncio llega poco después de que el Barça venciera 2-0 al Real Madrid y se proclamara campeón. La extensión premia sus dos exitosas temporadas en Cataluña, donde el exentrenador del Bayern ha liderado una campaña sólida que devolvió la estabilidad y el título nacional al club.
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Flick explica su decisión y expone sus objetivos
Al hablar de su nuevo contrato, Flick admitió que todo había sido rápido, pero agradeció la confianza del club.
«¿Se ha anunciado esto? Lo siento, pero he tenido muchas cosas en la cabeza», dijo a los periodistas. «Estoy muy agradecido al club por la oportunidad de seguir como entrenador hasta 2028. El club puede rescindirlo, y yo también».
«Del año opcional hablaremos más adelante. En estos días he confirmado que estoy en el lugar correcto. Ahora debemos seguir ganando e intentar de nuevo conquistar la Liga de Campeones. Agradezco mucho la confianza del club».
En busca de la marca de los 100 puntos
Aunque ya tiene el título con 14 puntos de ventaja, Flick no quiere que su equipo se relaje en los tres últimos partidos. Antes de visitar al Alavés, el entrenador dejó claro que batir récords sigue siendo la prioridad del Barça.
«El objetivo ahora es llegar a los 100 puntos, y para ello tenemos que ganar los tres partidos que quedan y jugar bien», afirmó.
Líderes en el vestuario y la lucha contra las lesiones
Tras una temporada con altibajos, Flick destacó el liderazgo de sus jugadores. Resaltó la influencia de Gavi y Pedri para elevar el nivel del equipo.
«Tenemos varios tipos de líderes —explicó Flick—. Gavi, que desde su regreso a los entrenamientos ha elevado el nivel de las sesiones, es el corazón del equipo. Pedri es un líder con el balón; también lo son Eric García y los capitanes, como Frenkie de Jong, Ronald Araujo y Raphinha», añadió.
Sobre las lesiones, añadió: «Lo primero es hacer feliz a la gente. Estoy orgulloso de cómo hemos afrontado una temporada difícil por las lesiones. Jugadores clave como Lamine, Pedri, Raphinha o Frenkie han estado lesionados a ratos, pero hemos mejorado mucho en los últimos dos meses en ataque y defensa, y somos los que menos goles hemos encajado, algo que nadie esperaba».