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«Estoy deseando que llegue la próxima temporada»: Alisha Lehmann promete «volver más fuerte que nunca» tras el «año más difícil», marcado por su fichaje por el Leicester y el descenso de la WSL
Alisha habla abiertamente de las dificultades que marcaron su carrera
La delantera de 27 años usó las redes sociales para hablar con sus seguidores tras un inicio turbulento en East Midlands. Reconoció que el último año ha sido el más difícil de su carrera por lesiones inesperadas y obstáculos psicológicos que complicaron su adaptación al equipo.
En un mensaje a sus seguidores en Instagram, Lehmann reconoció el desgaste emocional de la temporada. «Este ha sido uno de los años más difíciles de mi carrera», admitió. «Hubo muchos retos, contratiempos, lesiones y momentos que me pusieron a prueba dentro y fuera del campo. No siempre fue fácil, y tuve que enfrentar situaciones que nunca había imaginado».
El próximo objetivo de promoción
La extremo suiza canaliza su frustración en un intenso programa de recuperación para llegar en óptimas condiciones. «Ahora toca descansar y disfrutar con los míos», dijo Lehmann. «Pero también es hora de concentrarme, entrenar duro y volver más fuerte».
Mientras la directiva planifica el exigente calendario de la WSL2, es esencial que su principal talento creativo se integre por completo. Ante los desafíos de la segunda división, Lehmann sentenció: «No puedo esperar a la próxima temporada; estaré lista, más en forma, más fuerte y más motivada que nunca. Esto apenas comienza».
Un angustioso final en la eliminatoria sella el descenso de categoría.
La agresiva reevaluación defensiva del club llega tras un desenlace catastrófico en The Valley, donde el equipo perdió la categoría. Tras 120 minutos sin goles bajo un calor intenso, llegó una dolorosa derrota por 2-1 en los penaltis ante un Charlton Athletic muy eficaz.
Alisha, desde la banda, vio cómo sus compañeras fallaban cuatro de los cinco lanzamientos y el equipo descendía. La derrota aceleró la reconstrucción de la plantilla.
Lehmann vivió un contraste singular: pese a que el equipo del King Power Stadium tuvo un mal torneo, ella llegó de Italia en enero con gran expectativa. Jugó solo nueve partidos y fue titular en cinco, pero su popularidad fuera del campo le dio dos premios.
Aun cuando su equipo perdió todos los partidos en los que jugó, su enorme popularidad fuera del campo le reportó premios sin precedentes: gracias a una comunidad digital de más de 15 millones de seguidores, la delantera ganó los galardones a Jugadora de la Temporada elegida por los aficionados y a Gol de la Temporada.