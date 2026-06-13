«Estoy deseando que llegue la próxima temporada»: Alisha Lehmann promete «volver más fuerte que nunca» tras el «año más difícil», marcado por su fichaje por el Leicester y el descenso de la WSL

La delantera de 27 años usó las redes sociales para hablar con sus seguidores tras un inicio turbulento en East Midlands. Reconoció que el último año ha sido el más difícil de su carrera por lesiones inesperadas y obstáculos psicológicos que complicaron su adaptación al equipo.

En un mensaje a sus seguidores en Instagram, Lehmann reconoció el desgaste emocional de la temporada. «Este ha sido uno de los años más difíciles de mi carrera», admitió. «Hubo muchos retos, contratiempos, lesiones y momentos que me pusieron a prueba dentro y fuera del campo. No siempre fue fácil, y tuve que enfrentar situaciones que nunca había imaginado».