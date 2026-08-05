Palmer y Colwill se quedaron fuera de la convocatoria del Chelsea para medirse a la Juventus el miércoles como medida de precaución, según Football London. Ambos han sufrido molestias menores durante la intensa gira de pretemporada del club, lo que llevó a los servicios médicos a aconsejar que no participaran en el encuentro.

La ausencia de Palmer es especialmente significativa dado su espectacular estado de forma desde que se unió al Chelsea. El jugador de 24 años había participado en los dos primeros amistosos del Chelsea en la Sydney Super Cup, entrando desde el banquillo para dar una asistencia en una victoria por 6-4 sobre el Western Sydney Wanderers antes de ser titular contra el Tottenham en una derrota por 2-1. En declaraciones a los periodistas a pie de campo antes del partido, Palmer dijo: "Estoy decepcionado por no poder jugar debido a un pequeño problema, pero me encanta Hong Kong. Apoyo increíble".



