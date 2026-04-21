«Estoy contento con mi papel»: ¿Insiste un jugador del FC Bayern que podría ser traspasado en quedarse?

Aunque Kim tiene contrato con el Bayern hasta 2028, ya se le consideraba candidato a la venta en el pasado mercado de invierno. Se sabe que el FCB no pondría obstáculos al jugador de 29 años si recibiera una oferta adecuada; sin embargo, a pesar de los interesados de renombre, Kim se quedó en la Säbener Straße.

En invierno decidió esperar, pero su situación no ha mejorado y Tah y Upamecano siguen siendo titulares. El Bayern mantiene su postura: con una oferta adecuada, Kim podría marcharse en verano.

Juventus, Milan y los grandes clubes turcos (Fenerbahçe, Galatasaray y Besiktas) lo siguen. La Juve ya se ha puesto en contacto con él, y el Bayern pediría unos 30 millones de euros por su traspaso.