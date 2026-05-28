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Mauricio Pochettino, USMNT GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

«Estoy aquí»: Mauricio Pochettino se mantiene al frente de la selección estadounidense para el Mundial y, quizá, más allá, pese a los rumores que lo vinculan con el AC Milan

Analysis
USA
M. Pochettino
FEATURES
World Cup
AC Milán

En la concentración de la selección estadounidense no hay preocupación por los rumores, pues jugadores, entrenadores y directivos se centran en la preparación para el Mundial.

ATLANTA — Cuando se supo que el técnico de la selección masculina de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, sonaba para el AC Milan, estaba en el nuevo Centro Nacional de Entrenamiento de la Federación Estadounidense de Fútbol. Era tarde, tras el primer día de preparación para el Mundial. Mientras circulaban rumores sobre su futuro, Pochettino se sentó con su asistente de toda la vida, Jesús Pérez, el director ejecutivo de la Federación Estadounidense de Fútbol, JT Batson, y el director de operaciones, Dan Helfrich, para planificar los siguientes pasos.

Según Pochettino y Batson, el diálogo era a largo plazo: Juegos Olímpicos, selecciones juveniles y formación de entrenadores. “Su cabeza no estaba en el Milan”, asegura Batson; hay demasiado por hacer en Estados Unidos.

Aun así, la noticia del miércoles conmocionó al fútbol estadounidense. Esa misma noche, mientras el equipo iniciaba su preparación mundialista, medios italianos vinculaban a su entrenador con un puesto enel extranjero. The Athletic confirmó más tarde que hubo contactos concretos entre el entorno de Pochettino y el AC Milan, y que ambas partes se reunieron la semana pasada antes de la concentración. El miércoles, Pochettino habló con la prensa y no desmintió los rumores, sino que explicó por qué no afectan en absoluto.

«Estamos comprometidos con la selección nacional hasta el final del Mundial», afirmó. «En casi dos años hemos recibido muchas propuestas, pero siempre decimos que cumpliremos el contrato hasta julio. Claro que nos han contactado; no voy a mentir. He hablado con gente de otros clubes, pero solo son charlas; tengo amigos en el fútbol y mi representante busca la mejor opción para el futuro. Es algo normal. Todos lo hacen. Hay muchos jugadores con contrato que conversan con otros equipos.

Si no estuviera comprometido, ¿qué haría aquí? Ahora estoy aquí y no me iré mañana».

La Federación Estadounidense de Fútbol asegura que estaba preparada para esta situación. Pochettino sigue siendo uno de los entrenadores más exitosos del fútbol, por eso lo contrataron. Era previsible que surgiera interés y que los clubes empezaran a sondearlo, con la pretemporada a semanas y su contrato a punto de acabar. Ahora es lógico que escuche y valore su futuro, ya sea seguir con Estados Unidos o buscar otro rumbo.

¿Motivo de preocupación? ¿Afectan los rumores a la preparación mundialista? ¿Seguirá pesando sobre Pochettino el tema del Milan? Quienes están en la concentración y quienes jugarán a sus órdenes este verano en el torneo más importante de sus vidas aseguran que no.

  • United States Coach Mauricio Pochettino Press Conference After 2026 World Cup DrawGetty Images Sport

    Pochettino confirma el interés del club

    Pochettino admite lo evidente: ha habido interés. Sus agentes hablan con clubes, es su labor. Por ahora su foco está en la selección de Estados Unidos y así será al menos hasta julio.

    Su contrato con la Federación Estadounidense de Fútbol termina tras el Mundial, y ambas partes han manifestado que valorarán seguir juntas, aunque todo dependerá del rendimiento en la Copa. Por eso, sería irresponsable no planificar el futuro, y sus representantes se limitan a explorar opciones.

    Por ahora está en Atlanta preparando con su cuerpo técnico a la selección. Le preguntan por Milán u otros destinos y responde que, si llaman, deberán esperar.

    «Si un club viniera y me dijera: “Mauricio, te queremos, pero tienes que empezar mañana”, respondería: “Lo siento, estoy comprometido con la selección y quiero ser el mejor en el Mundial”», afirmó. «No sé qué promesas podría hacerme un club, pero no voy a cambiar. Eso me parece muy irrespetuoso.

    Cuando dirigí otros clubes siempre me comprometí. En el Tottenham recibí ofertas y respondí: “Respeto mi contrato”. Esa es la forma de actuar... Mientras tanto, ni yo ni mis representantes escuchamos ofertas hasta después del Mundial. Quizá tras la Copa pueda seguir con la federación, si ambas partes estamos interesadas, pero ahora mi compromiso es total».

    Todo dependerá del Mundial, torneo en el que Pochettino y sus jugadores están plenamente centrados.

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  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    Los jugadores de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos no se inmutan ante los rumores

    Como todos, los jugadores de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos se enteraron de la noticia esta mañana. A diferencia de muchos, no se inmutaron. Quizá porque conocen el fútbol: nunca se detiene.

    En las próximas semanas, pese a todo, el mercado de fichajes no se detendrá: los agentes contactarán con los clubes, los ojeadores buscarán en la Copa América nuevas estrellas y los directores deportivos trabajarán sin pausa durante el verano para preparar a sus equipos para el éxito.

    Es lo normal en el fútbol: no todos participan en cada negociación, y eso ocurre en cualquier profesión.

    En el fútbol, aun en plena Copa del Mundo, el juego no se detiene. Así lo ven los jugadores. Pochettino no es ajeno a ello.

    «Tenemos que concentrarnos en el Mundial», afirmó Tyler Adams. «Con cualquier entrenador o jugador hay cuestiones contractuales que resolver antes o después del torneo. Él está totalmente presente cada día, buscando formas de hacernos mejores».

    Tim Weah coincidió con Adams.

    «No nos preocupa», afirmó. «Vivo el presente y ahora él está aquí. Es increíble tener a un entrenador tan prestigioso. Cuando aspiras al máximo, quieres que te guíen los mejores».

    Lo que decida hacer después es cosa suya; nosotros nos centramos en el presente y en hacer bien nuestro trabajo».

    Para los jugadores, todo sigue igual. Lo mismo ocurre con la Federación Estadounidense de Fútbol.

  • U.S. Soccer Introduce Mauricio Pochettino As Men's National Team Head CoachGetty Images Sport

    ¿Seguirá Pochettino al frente del equipo tras el Mundial?

    Al conocerse la noticia, Batson recordó dos momentos clave: la reunión de anoche, en la que Pochettino presentó su plan a largo plazo para la federación, y su primer encuentro en Barcelona en 2024, que inició su colaboración.

    «Mauricio y su equipo han sido muy transparentes en todo el proceso», recordó Batson. «Desde que nos conocimos hace dos veranos, otros querían ficharlo. Tenía ofertas de varios clubes.

    «Quería estar aquí porque cree en lo que hacemos en U.S. Soccer, en el fútbol de Estados Unidos y en esta selección. Y, durante todo el proceso, cuando tienes talento de primer nivel —sean ejecutivos, marketers o técnicos—, otras organizaciones los quieren».

    A lo largo del ciclo, Pochettino ha sido vinculado con varios clubes y ha reconocido su deseo de volver a la Premier League. Tottenham, Real Madrid y Milan figuran entre los equipos que, según informes, han mostrado interés. Batson asegura que la lista es aún más larga.

    «Han sido transparentes sobre el interés de los clubes durante los últimos dos años», añadió. «La lista de contactos ha sido más larga de lo informado, y han sido fantásticos al respecto».

    Traer a Pochettino a Estados Unidos no fue fácil: su contrato como seleccionador de la USMNT, valorado en hasta 6 millones de dólares anuales y respaldado por donaciones de socios filantrópicos, vence tras el Mundial. Tanto él como Batson están abiertos a prolongar la colaboración si las circunstancias lo permiten.

    «Hemos mantenido largas conversaciones sobre los próximos cuatro años», afirmó el director ejecutivo de U.S. Soccer. «Estamos ilusionados, pero ahora nos centramos en el verano».

    Aun así, sería irresponsable no planificar una vida sin Pochettino, y esos preparativos ya han comenzado.

  • Inter Miami CF v Atlanta UnitedGetty Images Sport

    La Federación Estadounidense de Fútbol se prepara para cualquier eventualidad

    La Federación Estadounidense de Fútbol busca un nuevo director deportivo tras la salida de Matt Crocker, quien se marchó a Arabia Saudí. Batson asegura que el proceso de sustitución sigue abierto y que quizá busquen un perfil diferente.

    Además, hay reuniones mensuales para definir líneas de sucesión, pues cualquiera puede marcharse: Pochettino y Emma Hayes podrían irse tras sus Mundiales, y entrenadores o asistentes de categorías inferiores pueden fichar por clubes o selecciones en cualquier momento. Comerciales, preparadores físicos y directivos podrían dejar el fútbol ante una oferta mejor. Batson añade que la organización se ha triplicado en los últimos años, por lo que los cambios son constantes en las oficinas de U.S. Soccer en Atlanta.

    Por eso ya hay planes si Pochettino se va, y lo mismo para todos.

    «Tenemos planes de renovación, interinidad y sustitución, porque nunca se sabe lo que puede pasar», explica Batson. «Es un deporte global; ocurren muchas cosas y eso forma parte de nuestro crecimiento como U.S. Soccer.

    «Esto se aplica mensualmente a todos los puestos, incluido el de director ejecutivo», añadió entre risas. «Debemos asegurarnos de que, pase lo que pase en los puestos clave, tengamos planes provisionales. Contamos con planes de desarrollo para posibles sucesores a largo plazo, es parte habitual de nuestro crecimiento».

    Pochettino ha participado en esas conversaciones a largo plazo: en una cena en Nueva York con Batson la semana pasada repasó el futuro del fútbol estadounidense. Juegos Olímpicos, selecciones juveniles, entrenamientos y formación de entrenadores estuvieron sobre la mesa.

    «Nos preguntó si estábamos dispuestos a escuchar el proyecto de la Federación para los próximos cuatro años, y le respondimos: “¡Por supuesto que estamos dispuestos!”. ¿Cree que, si estuviéramos comprometidos con otras personas, perderíamos el tiempo escuchando? No, porque creo que sentimos un respeto total por Estados Unidos. Tenemos un respeto total por la federación y le estamos muy agradecidos. Lo que nos han dado la posibilidad de formar parte es un sueño, porque, como cuerpo técnico, es difícil tener la oportunidad de participar en nuestro Mundial.

    «Tenemos una relación increíble. Hasta [hablar con Batson] no sabíamos si la Federación estaba contenta con nosotros o si nos quería para el futuro».

    En cuanto a Pochettino, queda la cuestión de la financiación. ¿Tendrá el próximo entrenador recursos similares de cara a 2030? ¿Es necesario, sabiendo que el próximo Mundial será distinto al no disputarse en casa?

    «Lo más emocionante del fútbol estadounidense es que ahora podemos tomar decisiones importantes centrándonos en lo que es mejor para el deporte, sabiendo que tendremos los recursos para hacerlo», afirmó Batson. Ya sea por nuestros socios comerciales, por la venta de entradas y camisetas o por el apoyo filantrópico.

    Así que, al tomar estas decisiones, priorizaremos los resultados deportivos y confiamos en tener los recursos».

  • United States World Cup Roster RevealGetty Images Sport

    El Mundial sigue siendo la prioridad

    Mientras Batson atendía a los medios, Pochettino, a unos 30 metros, dirigía el entrenamiento. Gritó varias veces para exigir más velocidad. A la selección estadounidense le esperan días largos y calurosos en Atlanta, y Pochettino planea intensificar la preparación de cara al Mundial.

    A solo semanas del debut, el 12 de junio ante Paraguay, el equipo jugará dos amistosos: contra Senegal y Alemania. En estas semanas clave habrá más reuniones nocturnas entre Pochettino, su cuerpo técnico y la Federación para afinar detalles.

    «Estoy seguro de que Mauricio y el equipo están centrados al 100 % en este verano», dijo Batson. «Están emocionados. Fueron de los primeros en llegar esta mañana y los últimos en marcharse anoche. No podrían estar más emocionados por estar aquí, en nuestro nuevo hogar.

    «Gran parte de lo que Mauricio ha compartido hoy con nuestro cuerpo técnico se centra en cómo convertir esta casa en nuestro hogar. Creen firmemente en ello. Saben el impacto que tuvo en Argentina y en otras organizaciones en las que han trabajado, y están muy centrados en la selección nacional y en lo importante que es para este país».

    El proceso de convertir las nuevas instalaciones de la Federación Estadounidense de Fútbol en un hogar comenzó esta semana. Queda por ver cuánto tiempo el propio Pochettino considerará ese lugar su hogar. Lo que importa a todos los que están en la concentración, sin embargo, es que lo considere su hogar este verano, con todas las miradas, incluida la del propio entrenador, puestas en el Mundial.

    «El Mundial es completamente diferente», afirmó Pochettino. «Se trata de cómo llegas. Se trata de la mentalidad».

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