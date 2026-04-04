Estos pantalones suscitan muchas preguntas: Serge Gnabry celebra la victoria por 3-2 del Bayern de Múnich en Friburgo con una prenda muy peculiar

Lennart Karl acababa de volver a ponerse la camiseta, de la que se había despojado para celebrar su gol, cuando Tom Bischof apareció de repente por la esquina con unos calzoncillos blancos que tenían impresa por todas partes la cara sonriente de su compañero de equipo Leon Goretzka.

Después de que Goretzka rechazara amablemente ponerse esa prenda, tan espantosa como divertida, finalmente se la puso Serge Gnabry, para gran alegría de sus compañeros de equipo y de los aficionados del Bayern en el estadio.









Más tarde apareció también una toalla gigante con la cara de Goretzka y su torso desnudo. Esto hizo reír a carcajadas incluso al propio Goretzka. No quedó del todo claro cuál era el motivo de la acción. Pero, al menos, los jugadores explicaron más tarde que no se trataba de una broma ni de una extraña muestra de afecto hacia el centrocampista, que se marcha este verano. Más bien, un aficionado del Bayern había llevado al estadio esas curiosas prendas. Y cuando Tom Bischof, autor de dos goles y héroe del partido, lo vio, se las tomó prestadas sin pensarlo dos veces y se las llevó a sus compañeros. Así fue como se produjo el especial desfile de moda de Gnabry.