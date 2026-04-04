Estos pantalones suscitan muchas preguntas: Serge Gnabry celebra la victoria por 3-2 del Bayern de Múnich en Friburgo con una prenda muy peculiar

Quizá no le faltara razón a Lennart Karl al sentirse «invencible» tras marcar en el último segundo el 3-2 para el FC Bayern de Múnich en el minuto 9 del tiempo de descuento, en la jornada 28 de la Bundesliga contra el SC Friburgo; el Real Madrid quiere demostrar lo contrario el martes, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.
Pero quien más se habrá alegrado de la afortunada victoria in extremis del equipo muniqués habrá sido el aficionado que se llevó al estadio de Friburgo esas curiosas prendas, que luego provocaron gran hilaridad no solo entre los jugadores del Bayern.