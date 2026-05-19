Estos 15 fichajes de la Eredivisie han causado la mejor impresión esta temporada

Aún es el debutante más joven del Manchester United en la Europa League: Shola Shoretire, un gran talento. Este extremo de 22 años lo ha demostrado esta temporada en el PEC Zwolle, cedido por el PAOK de Salónica.

El creativo extremo fue clave en la banda izquierda y, sobre todo en invierno, aportó cinco goles y una asistencia en ocho partidos. Por eso fue un duro golpe tanto para él como para el PEC que su temporada terminara en marzo por una lesión de rodilla.