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«Esto significa mucho para mí»: Marc-Andre ter Stegen se sincera sobre su emotivo regreso con Alemania después de que Jurgen Klopp nombre al cedido por el Ajax como sucesor de Manuel Neuer
Klopp resuelve el debate de larga duración sobre la portería
Klopp ha tardado muy poco en dejar su sello como nuevo seleccionador de Alemania, al confirmar oficialmente que Ter Stegen será el portero titular indiscutible de la selección. La decisión pone fin a un debate de una década sobre la jerarquía bajo palos, tras la retirada internacional de la figura legendaria Manuel Neuer. Para Ter Stegen, que pasó gran parte de su carrera a la sombra de Neuer, el nombramiento supone una recompensa muy trabajada que valida su estatus entre la élite mundial de los guardametas.
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Ter Stegen reflexiona sobre su emotivo camino de regreso
La convocatoria llega en un momento clave para Ter Stegen, que recientemente cambió Cataluña por Ámsterdam en busca de minutos con regularidad. Tras el reciente empate 2-2 del Ajax contra el Excelsior, el guardameta no ocultó sus sentimientos por volver a la selección por primera vez en un año. Al reflexionar sobre la lucha de los últimos 24 meses, marcados por problemas físicos recurrentes y por una pérdida de protagonismo en el Barcelona, expresó una profunda gratitud por la oportunidad de representar de nuevo a Alemania.
«Esto significa mucho para mí», explicó Ter Stegen al ser preguntado por su inclusión en los planes iniciales de Klopp. «Sufrí mucho durante mi recuperación. Siempre intento dar lo mejor de mí, mostrar la mejor versión de mí mismo, y estoy feliz de haber vuelto. Para cualquier niño que juega al fútbol, es un sueño jugar con su país. Más aún después de los dos últimos años, durante los cuales no siempre pude jugar. La forma en que me tratan en Alemania también significa mucho para mí».
Evita la polémica por la ausencia de su compañero en la convocatoria
A pesar de estar centrado en recuperar su puesto, Ter Stegen se mostró profesional cuando le preguntaron por la composición de la enorme lista ampliada de 44 jugadores de Klopp, en concreto por la ausencia de Julian Brandt. El extremo se quedó fuera de la convocatoria de Klopp pese a haber causado una gran impresión en Ámsterdam. Sin querer entrar en polémicas sobre la selección, el guardameta mantuvo el foco en su propia aportación, al tiempo que reconoció la calidad de su compañero.
Ter Stegen mantuvo una postura equilibrada y diplomática sobre la decisión del entrenador. «Julian lo está haciendo bien, pero eso no está en mis manos. Klopp analizará de cerca a todos los jugadores y sabe dónde encontrar a Julian. Es muy importante para nosotros», señaló Ter Stegen.
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Un banco de pruebas vital en la Liga de Naciones
El próximo parón internacional será la primera prueba real de esta nueva era del fútbol alemán. Klopp ha estructurado un grupo amplio para evaluar la profundidad del talento disponible, pero Ter Stegen sigue siendo el punto central de la «columna vertebral» defensiva que el técnico quiere establecer. Con partidos contra Países Bajos, Grecia y Serbia en el horizonte, el jugador cedido por el Ajax tendrá la plataforma inmediata para justificar la confianza depositada en él por el exentrenador del Liverpool y demostrar que es el legítimo heredero del trono de Neuer.
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