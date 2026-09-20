La convocatoria llega en un momento clave para Ter Stegen, que recientemente cambió Cataluña por Ámsterdam en busca de minutos con regularidad. Tras el reciente empate 2-2 del Ajax contra el Excelsior, el guardameta no ocultó sus sentimientos por volver a la selección por primera vez en un año. Al reflexionar sobre la lucha de los últimos 24 meses, marcados por problemas físicos recurrentes y por una pérdida de protagonismo en el Barcelona, expresó una profunda gratitud por la oportunidad de representar de nuevo a Alemania.

«Esto significa mucho para mí», explicó Ter Stegen al ser preguntado por su inclusión en los planes iniciales de Klopp. «Sufrí mucho durante mi recuperación. Siempre intento dar lo mejor de mí, mostrar la mejor versión de mí mismo, y estoy feliz de haber vuelto. Para cualquier niño que juega al fútbol, es un sueño jugar con su país. Más aún después de los dos últimos años, durante los cuales no siempre pude jugar. La forma en que me tratan en Alemania también significa mucho para mí».