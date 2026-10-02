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«Esto puede llevar tiempo»: el CEO del Tottenham lanza un público voto de confianza a Roberto De Zerbi pese a su arranque de pesadilla
La racha sin ganar llega tras un gasto desmesurado
El Tottenham está anclado en el fondo de la tabla, sin haber ganado ninguno de sus cinco primeros partidos de liga. Esta mala racha llega tras un enorme desembolso de 380 millones de libras (501 millones de dólares) este verano, con la llegada de 10 caras nuevas, entre ellas Sandro Tonali, Mateus Fernandes y Savio.
A pesar de los resultados, Venkatesham encontró aspectos positivos durante una reciente reunión de la Junta Asesora de Aficionados. Destacó la buena generación de ocasiones en los partidos contra el Newcastle, el Nottingham Forest y el Everton, en los que el Tottenham no logró marcar.
La plantilla sufrió una profunda remodelación durante el verano. Aunque invirtió con fuerza en nuevo talento, el Tottenham también dio salida a jugadores con experiencia como Cristian Romero, Joao Palhinha y el portero Guglielmo Vicario.
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Venkatesham pide paciencia
Dirigiéndose directamente a los aficionados, el CEO reconoció la frustración de la afición tras las dificultades de la pasada temporada. Sin embargo, subrayó su convicción de que los indicadores muestran señales prometedoras bajo el técnico italiano. «[Me siento] alentado por aspectos del rendimiento subyacente desde la derrota en la jornada inaugural [en Brentford]», declaró Venkatesham.
Pidió paciencia mientras la nueva plantilla se acopla. «El club había realizado cambios significativos durante el verano, tanto dentro como fuera del campo, y reconocía que estos podrían tardar en surtir pleno efecto», añadió Venkatesham, respaldando con firmeza a De Zerbi y la reestructuración entre bastidores.
La realidad financiera también fue un tema clave. Al explicar los 150 millones de libras (198 millones de dólares) obtenidos mediante ventas de jugadores, incluido el traspaso de Luka Vuskovic al Brighton por 50 millones de libras (66 millones de dólares), Venkatesham fue tajante. «El club necesitaba mejorar como vendedor de jugadores, después de haber obtenido retornos limitados en años anteriores, y hacerlo es importante en el fútbol moderno para cumplir con la normativa financiera», afirmó.
Las limitaciones económicas marcan la reestructuración del club
La situación económica del Tottenham sigue siendo un asunto acuciante, incluso después de que los propietarios mayoritarios, la familia Lewis, inyectaran 120 millones de libras (158 millones de dólares) de capital el mes pasado. El director ejecutivo dibujó un panorama desolador de la situación actual del club.
«La normativa financiera suponía una limitación real. El club no registraba beneficios desde 2019 y sus costes iban en aumento por la inversión en el equipo masculino en salarios y traspasos», explicó Venkatesham.
También señaló los recientes fracasos en el ámbito nacional como una enorme sangría de recursos. «Dos 17.º puestos consecutivos y la ausencia de ingresos europeos esta temporada también habían afectado a la situación de ingresos del club», apuntó.
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Arreglando la crisis de lesiones
De cara al futuro, el Tottenham debe abordar su desastroso historial de lesiones si quiere salir de la zona de descenso. El club ha llevado a cabo cambios de gran calado en sus departamentos médico y de preparación física para combatir estos persistentes problemas de estado físico.
También se han completado mejoras en la ciudad deportiva para respaldar al equipo de rendimiento. Mientras tanto, los Spurs afrontan salidas futuras garantizadas para cuadrar las cuentas. Radu Dragusin y Kevin Danso se marcharán de forma permanente el próximo verano debido a obligaciones de cesión, mientras que Vicario y Pape Sarr tienen opciones para hacer permanentes sus movimientos a la Juventus, lo que aportaría fondos cruciales para la reconstrucción en curso de De Zerbi.
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