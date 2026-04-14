¡Esto nunca se había visto! Hansi Flick logra una primicia en la historia del FC Barcelona contra el Atlético de Madrid

Para ello, modificó su once inicial en tres posiciones con respecto a la derrota por 0-2 de la ida. En lugar de Marcus Rashford, Robert Lewandowski y Pau Cubarsi, sancionado con tarjeta roja, fueron titulares Gavi, Fermín López y Ferran Torres. La incorporación de este último, en particular, no tardó en dar sus frutos.

Tras un error de Clement Lenglet, Torres cedió el balón a Lamine Yamal, que a los cuatro minutos marcó el 1-0 y empató la eliminatoria. Diecinueve minutos después, aprovechó un pase de ensueño de Dani Olmo y, con un disparo potente al ángulo derecho, igualó el 0-2 de la ida a los 24 minutos.