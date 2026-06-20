El paraguayo Miguel Almirón se tapó la boca durante un enfrentamiento con el turco Mert Müldür en el Mundial 2026 y fue expulsado. La norma, aprobada en abril por la Junta Internacional de la Asociación de Fútbol (IFAB) para la fase final en Estados Unidos, México y Canadá, se aplicó por primera vez el viernes por la noche en Santa Clara: desde ahora, esta falta siempre será expulsión.
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¡Esto nunca se había visto! El paraguayo Miguel Almirón protagoniza una auténtica primicia en un Mundial
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, impulsó esta sanción en primavera. La medida se adoptó tras los presuntos insultos racistas de Gianluca Prestianni, del Benfica, a Vinicius Junior, del Real Madrid, en un partido de la Liga de Campeones, en el que el jugador se cubrió la boca con la camiseta.
El VAR señala una infracción al árbitro: Almirón es expulsado
«Debemos suponer que un jugador dijo algo inapropiado, pues de otro modo no se habría tapado la boca», afirmó Infantino. «La expulsión es necesaria si queremos combatir el racismo».
Durante Paraguay-Turquía, el VAR avisó al árbitro Iván Barton de la conducta antideportiva de Almirón, quien fue expulsado en el añadido de la primera parte con 1-0 a favor de su equipo.