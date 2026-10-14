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«Esto no tiene cabida»: El entrenador del Swansea, Vitor Matos, revela que el extremo surcoreano Ji-sung Eom fue objeto de presuntos insultos racistas durante el partido contra el Millwall, que estuvo detenido siete minutos
Un incidente en la banda provoca una larga interrupción del juego
El entrenador del Swansea, Matos, confirmó que una interrupción de siete minutos durante su ajustada victoria en el sur de Londres se debió a insultos racistas dirigidos al extremo de 24 años. El partido se detuvo a mediados de la segunda parte mientras el internacional de Corea del Sur calentaba junto a la banda. El árbitro Edward Duckworth se reunió de inmediato con los integrantes de ambos banquillos, antes de que un anuncio por megafonía confirmara que la policía estaba utilizando las imágenes de las cámaras de seguridad para localizar al responsable.
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El entrenador visitante condena el comportamiento discriminatorio
El angustioso episodio empañó una noche señalada para el Swansea, que acabó llevándose los tres puntos gracias a un gol tardío del suplente brasileño Ronald, tras un centro de Joseph Opoku.
Tras el pitido final, Matos se refirió al incidente: «La situación fue con Ji-sung Eom. El árbitro siguió el protocolo para este tipo de situaciones e hizo lo correcto. El Millwall también hizo lo correcto al poner en marcha el protocolo. Todos sabemos que esto no tiene cabida; este tipo de situaciones no deberían ocurrir. Cuando ocurren, estamos aquí para apoyar al jugador, que en este caso es uno de los nuestros».
Los clubes se unen para respaldar la investigación policial
Los locales condenaron rápidamente a la persona que había atacado al banquillo visitante, mientras que la plantilla del Swansea cerró filas en torno a su compañero.
En un comunicado oficial, el Millwall confirmó que tenía «conocimiento de un presunto incidente individual de insultos discriminatorios contra un jugador del Swansea City durante la segunda parte» y añadió: «El club aplica una política de tolerancia cero ante cualquier forma de insulto discriminatorio. Toda persona que haya incurrido en ese comportamiento se enfrentará a las medidas más severas posibles.
«El club está colaborando con las autoridades competentes para esclarecer los hechos y no puede hacer más comentarios, ya que el presunto incidente de esta noche es objeto de una investigación policial en curso que el club apoya plenamente».
Tras asegurar a los aficionados que Eom está recibiendo todo el apoyo personal necesario, Matos añadió: «Es un chico inteligente. No está contento con la situación, pero sabe que estaremos a su lado y seguiremos el caso todo el tiempo que podamos. El Millwall hizo bien en anunciar que este tipo de cosas no tienen cabida. Me parece bien cómo se gestionó, pero me entristece mucho que haya ocurrido. Ahora toca evaluar la situación y veremos qué pasa».
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Los líderes de la clasificación preservan su impulso histórico
Sobre el terreno de juego, la defensa menos goleada de la Championship resistió una fuerte presión, liderada por el portero Lawrence Vigouroux y con intervenciones decisivas de Filip Lissah y Jenson Seelt. La victoria mantuvo la ventaja de dos puntos del Swansea en lo más alto de la clasificación y prolongó el mejor inicio de liga del club en un siglo. El club galés tendrá ahora que compaginar su colaboración con la investigación policial y la preparación de sus próximos partidos de liga.
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