Los locales condenaron rápidamente a la persona que había atacado al banquillo visitante, mientras que la plantilla del Swansea cerró filas en torno a su compañero.

En un comunicado oficial, el Millwall confirmó que tenía «conocimiento de un presunto incidente individual de insultos discriminatorios contra un jugador del Swansea City durante la segunda parte» y añadió: «El club aplica una política de tolerancia cero ante cualquier forma de insulto discriminatorio. Toda persona que haya incurrido en ese comportamiento se enfrentará a las medidas más severas posibles.

«El club está colaborando con las autoridades competentes para esclarecer los hechos y no puede hacer más comentarios, ya que el presunto incidente de esta noche es objeto de una investigación policial en curso que el club apoya plenamente».

Tras asegurar a los aficionados que Eom está recibiendo todo el apoyo personal necesario, Matos añadió: «Es un chico inteligente. No está contento con la situación, pero sabe que estaremos a su lado y seguiremos el caso todo el tiempo que podamos. El Millwall hizo bien en anunciar que este tipo de cosas no tienen cabida. Me parece bien cómo se gestionó, pero me entristece mucho que haya ocurrido. Ahora toca evaluar la situación y veremos qué pasa».