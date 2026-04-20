«¡Esto no me cuadra!» - Erling Haaland explica por qué su novia, Isabel Haugseng Johansen, «no está contenta» con el delantero del Manchester City

A pesar de los «combates» sobre el terreno de juego, Haaland parece haber recuperado su forma física en la recta final de la lucha por el título. El exjugador del Borussia Dortmund agradeció a la selección noruega que gestionara su carga de trabajo durante la reciente concentración internacional, lo que le permitió recuperarse tras un calendario agotador con su club.

«Me siento bien. Han sido unas semanas muy buenas desde los partidos internacionales», añadió Haaland. «Ya sabes cómo me siento: mira lo felices que estábamos después del partido. El parón con la selección fue bueno. Estoy muy contento de que me dijeran: "Relájate", después de haber jugado 50 partidos esta temporada».