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«Esto no ha terminado»: Pep Guardiola envía un mensaje al Arsenal sobre el título de la Premier League tras otro tropiezo del Manchester City
El Manchester City no logró mantener su ventaja
Bernardo Silva adelantó al City a la media hora de juego con un brillante tiro por encima del portero, aunque algunos se preguntaron si realmente lo había hecho a propósito. Sin embargo, tan rápido como se adelantaron, perdieron la ventaja. Esto ocurrió cuando Konstantinos Mavropanos remató de cabeza un córner que dejó indefenso a Gianluigi Donnarumma. El City dominó la posesión durante la mayor parte del partido, pero le costó crear ocasiones, mientras que el West Ham se mostró cómodo manteniendo a raya al equipo de Guardiola. Este resultado no fue, sin duda, el que esperaban los visitantes, ya que se quedaron aún más rezagados en la lucha por el título.
- AFP
Guardiola se mantiene optimista a pesar de la diferencia de puntos
A pesar de la precaria situación, Guardiola se mostró tajante cuando se le preguntó si la liga ya estaba decidida. «No ha terminado. ¿Quién ha dicho eso? No hemos perdido. Seguiremos adelante», afirmó. «Nueve puntos son muchos frente al Arsenal, pero así ha sido. Tenemos el partido en casa, así que tenemos que intentarlo hasta el final. Cuando ya no sea posible, felicitaremos al campeón, pero tenemos que intentarlo». El entrenador no dudó en defender el carácter de su vestuario durante este difícil periodo. «Tenemos un equipo y un espíritu increíbles. Hicimos un esfuerzo increíble en Madrid. En los dos últimos partidos jugamos mucho, mucho mejor», dijo Guardiola. «Somos un equipo increíble. Jugamos muy bien. Los chicos dan y dan hasta que no podemos seguir. Pero no marcamos suficientes goles cuando teníamos la calidad y ellos nos castigaron».
Preocupaciones sobre la ventaja clínica
Un factor clave en las dificultades del City ha sido la falta de goles, ya que Erling Haaland solo ha marcado tres veces en sus últimos 12 partidos de liga. Guardiola señaló esta falta de chispa en el último tercio del campo como la razón principal por la que el City ha perdido puntos cruciales contra equipos de la parte baja de la tabla.
«No marcamos suficientes goles. Le ha pasado mil millones de veces a este equipo en la última década, pero esta temporada nos ha costado», admitió Guardiola. «No creamos mucho peligro y eso no me gusta. Necesitas que tus jugadores tengan chispa en el último tercio. Para ganar la Premier League hay que ser más regular. En el pasado teníamos la regularidad para ganar y ganar y ganar, para encontrar siempre la manera. Esta temporada, al no marcar goles con la cantidad de ocasiones que hemos creado, nos han castigado».
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El reto que le espera al Arsenal
El Arsenal ha quedado subcampeón en las últimas tres temporadas, pero esta vez parece más sereno. Guardiola admitió que, aunque no ha seguido al detalle cada paso de su evolución, reconoce la calidad de que disponen en su intento por poner fin a su larga espera por un título de liga.
«Es muy difícil, pero tenemos un partido menos, este partido en casa contra el Arsenal. No digo que vaya a ser fácil ganarles, pero hay esperanza. Siempre hay que estar ahí», explicó el entrenador del City. «No sé cómo están jugando porque no he visto los últimos partidos, pero hay algunas cosas que me gustan. Podría ir mejor, pero es lo que hay».
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